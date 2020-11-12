Минфин планирует отменить НДС на золото

Между тем далеко не все эксперты верят, что НДС на золото отменят через год. «Все будет всецело зависеть от ситуации с доходами бюджета, а также косвенно от цен на само золото, – считает Геннадий Салыч, председатель правления «Банка Фридом финанс». – ЦБ в настоящий момент придерживается тактики роста экспорта и продажи производимого в стране металла за валюту с целью поддержки рубля. В этом свете продажа золота населению не решает никаких государственных задач, а лишь призвана удовлетворить интересы банковского лобби и сыграть в пользу розничных инвесторов». По мнению эксперта, правительство обеспокоено даже не столько выпадающими доходами бюджета от отмены НДС (сумма налога составляет при нынешних ценах порядка 20 млрд руб.), сколько ситуацией с нерегулируемой последующей перепродажей слитков. «После отмены налога ожидается резкий многократный прирост покупок физического золота. Так что, прежде чем будет внедрена электронная система учета слитков, НДС отменять не будут. Думаю, можно ждать его отмены не ранее 2025 г., когда и учетная база будет готова, и последствия кризиса будут преодолены», – прогнозирует Салыч.