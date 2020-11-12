Минфин планирует отменить НДС на золото

Минфин планирует отменить НДС на золотоНо произойдет это лишь после создания системы отслеживания драгметаллов
Правительство планирует отменить НДС на золото в начале 2022 г. Об этом на XIII международном форуме «Российский рынок драгоценных металлов» сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев с оговоркой, что предварительно должна быть внедрена Государственная система контроля за оборотом драгоценных металлов. Сейчас Национальная финансовая ассоциация (НФА) вместе с банками активно решает вопросы по ее внедрению. «Я не обещаю, но я исхожу из того, что вопрос с отменой НДС на золото мы решим с 1 января 2022 г., это наш план, – заявил Моисеев. – Но для этого мы должны продемонстрировать правительству, что система контроля работает и не дает возможности реализовываться мошенническим схемам».
Опытная эксплуатация системы отслеживания драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из драгоценных металлов и камней начнется с 1 января 2021 г. Участники рынка добровольно смогут зарегистрироваться в системе, и весь учет будет вестись в электронном виде. С января же вводится (пока добровольная) система физической маркировки ювелирных изделий, которая с 1 июля 2021 г. станет обязательной.
С 1 августа будущего года планируется ввести маркировку ювелирных изделий в комиссионках и ломбардах, а уже с 1 ноября будет введен запрет на оборот новых изделий из драгметаллов без физической маркировки. Пока в Минфине не берутся оценить объемы золота, которые станут доступными для инвесторов после внедрения системы учета, но в любом случае прогнозируется значительный рост белого рынка драгметаллов. «Когда мы вводили маркировку шуб, закладывали оборот примерно в 5 раз больше, чем легальный оборот на тот момент. После внедрения системы оказалось, что объем рынка вырос в 10 раз», – привел пример Моисеев.
Впрочем, на пути к отмене НДС на золото имеется еще одно препятствие: по словам представителей Госдумы, готовящих соответствующий законопроект, необходимо оценить масштаб выпадающих доходов бюджета, что пока сделать затруднительно. «Статистических данных по обороту инвестиционного золота ни от ФНС, ни от Минфина я не увидел, – заявил Алексей Лященко, член комитета по финансовому рынку Государственной думы. – А без них принятие решения об отмене НДС, что ведет к сокращению доходов бюджета, наверное, было бы необдуманным и преждевременным».
При этом эксперты отмечают, что частные инвесторы с нетерпением ждут решения об отмене НДС, которое позволит вкладывать деньги в золотые слитки. «Традиционный способ инвестирования средств – в слитки из драгметаллов – в полной мере не работает на протяжении многих лет. История с пандемией демонстрирует, что даже с учетом покупки драгметаллов с НДС многие инвесторы смогли заработать хорошие деньги», – утверждает Александр Тучков, исполнительный директор – старший трейдер департамента глобальных рынков «Сбер банка».
Сейчас Россия является третьей в мире страной по объемам добычи золота, но при этом инвестиции физлиц в драгметаллы в нашей стране остаются мизерными. «Вопрос назрел, и я убежден, что у наших инвесторов не должно быть препятствий для вложений денег в золото», – считает Василий Заблоцкий, президент СРО НФА. По его мнению, решение вопроса об отмене НДС на золото актуально и в свете того, что есть возможность ввоза драгметалла из Казахстана. «Казахстан отменил НДС на золото, поэтому граждане могут, в принципе, свободно поехать туда, купить в обменном пункте слиток золота и привезти его в Россию. Затягивая с принятием закона, мы ставим в неравное положение наших участников рынка», – отмечает Заблоцкий.
В свою очередь, Лященко напоминает, что для поддержки частных инвесторов важно не фокусироваться только на инициативе по отмене НДС на золото. «Есть и другие инициативы – к примеру, расширение перечня инструментов для размещения средств негосударственных пенсионных фондов», – отметил он.
Говоря о том, как на практике будет реализована система контроля за оборотом драгметаллов, Юрий Зубарев, руководитель Федеральной пробирной палаты, особо подчеркнул, что она будет ориентирована в сторону цифровизации и уменьшения количества бумаг. «Это означает более тщательный учет на входе в систему, на первичном этапе, а в дальнейшем учет должен осуществляться с наименьшими издержками для бизнеса», – пообещал Зубарев.
Между тем далеко не все эксперты верят, что НДС на золото отменят через год. «Все будет всецело зависеть от ситуации с доходами бюджета, а также косвенно от цен на само золото, – считает Геннадий Салыч, председатель правления «Банка Фридом финанс». – ЦБ в настоящий момент придерживается тактики роста экспорта и продажи производимого в стране металла за валюту с целью поддержки рубля. В этом свете продажа золота населению не решает никаких государственных задач, а лишь призвана удовлетворить интересы банковского лобби и сыграть в пользу розничных инвесторов». По мнению эксперта, правительство обеспокоено даже не столько выпадающими доходами бюджета от отмены НДС (сумма налога составляет при нынешних ценах порядка 20 млрд руб.), сколько ситуацией с нерегулируемой последующей перепродажей слитков. «После отмены налога ожидается резкий многократный прирост покупок физического золота. Так что, прежде чем будет внедрена электронная система учета слитков, НДС отменять не будут. Думаю, можно ждать его отмены не ранее 2025 г., когда и учетная база будет готова, и последствия кризиса будут преодолены», – прогнозирует Салыч.