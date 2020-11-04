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Аналитики рекомендуют запасаться золотом

Однако в российских условиях драгметалл не входит даже в пятерку привлекательных активов
Михаил Сидоров
Среди инвестиционных продуктов в России золото сейчас находится только на 6-м месте по популярности /Reuters

В сегодняшних условиях инвесторам необходимо держать в портфеле от 5 до 15% золота, порекомендовал главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Джон Рид, выступая на Международном биржевом форуме 2020. Он подчеркнул, что хотя последний год и был полон неприятных сюрпризов для инвесторов, но «те, кто занял крупные позиции в золоте, скорее всего, не пострадали». Вместе с тем стратег WGC отметил, что в течение года цена на металл выросла на фоне высокой неопределенности на 28%, достигнув в августе пиковых $2000 за унцию, а сейчас устойчиво держится около отметки в $1900 за унцию. Особенно сильно спрос на золото растет со стороны ETF (биржевых фондов) и западноевропейских инвесторов.

В России, как показало исследование WGC, розничные инвесторы тоже проявляют высокий интерес к металлу. Так, почти 80% российских респондентов рассматривают инвестирование в золото в будущем, 57% допускают такую возможность. Правда, владеют золотом сегодня лишь 16% из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных