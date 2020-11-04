Аналитики рекомендуют запасаться золотом

В сегодняшних условиях инвесторам необходимо держать в портфеле от 5 до 15% золота, порекомендовал главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Джон Рид, выступая на Международном биржевом форуме 2020. Он подчеркнул, что хотя последний год и был полон неприятных сюрпризов для инвесторов, но «те, кто занял крупные позиции в золоте, скорее всего, не пострадали». Вместе с тем стратег WGC отметил, что в течение года цена на металл выросла на фоне высокой неопределенности на 28%, достигнув в августе пиковых $2000 за унцию, а сейчас устойчиво держится около отметки в $1900 за унцию. Особенно сильно спрос на золото растет со стороны ETF (биржевых фондов) и западноевропейских инвесторов.