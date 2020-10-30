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Экономисты оценили перспективность инвестиций в акции в 2021 году

Ведомости

Участники инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» назвали наиболее перспективные с точки зрения доходности классы активов в 2021 году. Так, глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер рассказал, что следующий год будет «очень интересный» с точки зрения динамики цен на акции.

«Мне очень нравится идея инвестиций и в акции, и в золото. Акции ждет очень интересный год, я в этом уверен, из-за неопределенности на фоне коронавируса, рынок очень неровный. Тем не менее, даже если мы примем во внимание, что у нас сейчас идет вторая волна коронавируса, то по крайней мере на следующие 12 месяцев можно говорить о дополнительных стимуляционных мерах, которые будут поддерживать акции на протяжении по крайней мере года», — сказал Хофрихтер.

Он подчеркнул, что инвестиционном в портфеле обязательно должны быть технологические компании, несмотря на их высокую стоимость.

«Акции должны стать активом номер один. Их можно выбирать с географической точки зрения, по секторам. Смотрите на акции развивающихся рынков, особенно азиатских, смотрите на предлагаемые дивиденды», — отметил управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.

В свою очередь, основатель Rogers Holdings Джим Роджерс поддержал мнение о перспективности акций в 2021 году.

«Я бы не покупал акции США, потому как там пузырь. У меня у самого есть золото в портфеле, но я бы сказал, что серебро — очень интересный актив. Оно сейчас всего на 6% отступило от своего рекордного максимума. Золото также недавно достигало рекордного максимума», — подчеркнул он.

Директор по институциональным вопросам и главный экономист Generali CEE Holding B.V. Мирослав Сингер призвал инвесторов обратить внимание на компании, которые вступили на путь цифровизации. Благодаря этому они не потеряют свою долю на рынке из-за коронавируса.

«Надо присмотреться к тем компаниям, которые ищут новые способы работы. Это и ритейл, и компании, которые в принципе по-новому выстраивают отношения с потребителем», — считает Сингер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных