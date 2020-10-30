Экономисты оценили перспективность инвестиций в акции в 2021 году

«Мне очень нравится идея инвестиций и в акции, и в золото. Акции ждет очень интересный год, я в этом уверен, из-за неопределенности на фоне коронавируса, рынок очень неровный. Тем не менее, даже если мы примем во внимание, что у нас сейчас идет вторая волна коронавируса, то по крайней мере на следующие 12 месяцев можно говорить о дополнительных стимуляционных мерах, которые будут поддерживать акции на протяжении по крайней мере года», — сказал Хофрихтер.