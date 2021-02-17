Крупные аптечные сети пожаловались на «Сбер Еаптеку» в Генпрокуратуру

Согласно информации на чеках, прилагающихся к жалобе, заказы, сделанные в обеих компаниях, были получены в конце января 2021 г. По словам Игнатьевой, ассоциация заказывала доставку в «Сбер Еаптеке» дважды, и первый раз курьер привез только безрецептурные препараты. Однако уже во второй раз заказ был получен полностью, продолжает она. Это может быть связано либо с тем, что доставка рецептурных препаратов осуществляется только постоянным клиентам, сделавшим более одного заказа, либо с тем, что в первый раз выбранных лекарств просто не оказалось в наличии, предполагает Игнатьева.