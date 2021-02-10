Сбербанк и «Р-фарм» закрыли сделку по покупке контроля в сервисе «Еаптека»

«Сбер Еаптека» была основана экс-владельцами аптечной сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными и сейчас является второй по объемам продаж онлайн-аптекой после «Аптеки.ру». По собственным данным, компания работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка ООО «Еаптека» составила 5,1 млрд руб., чистый убыток – 354,4 млн руб. Согласно собственным данным компании, по итогам девяти месяцев 2020 г. рост продаж «Еаптеки» через сайт составил 146% год к году, через приложение – 158%.