Сбербанк и «Р-фарм» закрыли сделку по покупке контроля в сервисе «Еаптека»Сумма инвестиций «Сбера» составила 5,7 млрд рублей
Группа компаний «Р-фарм» Алексея Репика и Сбербанк объявили о завершении сделки по покупке долей в сервисе онлайн-заказа лекарств «Еаптека», который теперь называется «Сбер Еаптека». Как следует из сообщения сторон, они получили по 45% долей компании, еще 10% осталось у ее сооснователя и гендиректора Антона Буздалина. Сумма инвестиций Сбербанка составила 5,7 млрд руб., сколько вложил «Р-фарм» стороны не раскрывают.
«Сбер Еаптека» была основана экс-владельцами аптечной сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными и сейчас является второй по объемам продаж онлайн-аптекой после «Аптеки.ру». По собственным данным, компания работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка ООО «Еаптека» составила 5,1 млрд руб., чистый убыток – 354,4 млн руб. Согласно собственным данным компании, по итогам девяти месяцев 2020 г. рост продаж «Еаптеки» через сайт составил 146% год к году, через приложение – 158%.
По информации трех источников «Ведомостей» на фармацевтическом рынке, Репик стал одним из бенефициаров компании еще в 2019 г. Сам он заявлял «Ведомостям», что у него был лишь опцион на покупку доли компании. Размер опциона Репик не раскрывал, но уточнял, что он был больше 45%.
Как следует из сообщений Сбербанка и «Р-фарм», оборот «Сбер Еаптеки» в 2020 г. составил более 11 млрд руб. Предполагается, что инвестиции пойдут на улучшение качества сервиса «Сбер Еаптеки», а также региональную экспансию компании, которую она начала в 2020 г. В 2021 г. планируется запуск еще в 76 городах страны.
Стороны сделки уточняют, что «Сбер Еаптека» будет интегрирована в экосистему Сбербанка. В частности, компания уже стала частью подписки СберПрайм. Кроме этого, клиентам доступна авторизация по СберID и оплата по SberPay. В дальнейшем будет доступно начисление и списание бонусов СберСпасибо, а также заказ лекарств с помощью умных устройств «Сбера».