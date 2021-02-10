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Сбербанк и «Р-фарм» закрыли сделку по покупке контроля в сервисе «Еаптека»

Сумма инвестиций «Сбера» составила 5,7 млрд рублей
Мария Котова
Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний «Р-фарм» Алексея Репика и Сбербанк объявили о завершении сделки по покупке долей в сервисе онлайн-заказа лекарств «Еаптека», который теперь называется «Сбер Еаптека». Как следует из сообщения сторон, они получили по 45% долей компании, еще 10% осталось у ее сооснователя и гендиректора Антона Буздалина. Сумма инвестиций Сбербанка составила 5,7 млрд руб., сколько вложил «Р-фарм» стороны не раскрывают. 

«Сбер Еаптека» была основана экс-владельцами аптечной сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными и сейчас является второй по объемам продаж онлайн-аптекой после «Аптеки.ру». По собственным данным, компания работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка ООО «Еаптека» составила 5,1 млрд руб., чистый убыток – 354,4 млн руб. Согласно собственным данным компании, по итогам девяти месяцев 2020 г. рост продаж «Еаптеки» через сайт составил 146% год к году, через приложение – 158%.

По информации трех источников «Ведомостей» на фармацевтическом рынке, Репик стал одним из бенефициаров компании еще в 2019 г. Сам он заявлял «Ведомостям», что у него был лишь опцион на покупку доли компании. Размер опциона Репик не раскрывал, но уточнял, что он был больше 45%.

Как следует из сообщений Сбербанка и «Р-фарм», оборот «Сбер Еаптеки» в 2020 г. составил более 11 млрд руб. Предполагается, что инвестиции пойдут на улучшение качества сервиса «Сбер Еаптеки», а также региональную экспансию компании, которую она начала в 2020 г. В 2021 г. планируется запуск еще в 76 городах страны.

Стороны сделки уточняют, что «Сбер Еаптека» будет интегрирована в экосистему Сбербанка. В частности, компания уже стала частью подписки СберПрайм. Кроме этого, клиентам доступна авторизация по СберID и оплата по SberPay. В дальнейшем будет доступно начисление и списание бонусов СберСпасибо, а также заказ лекарств с помощью умных устройств «Сбера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных