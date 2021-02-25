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«Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты

Это новый способ повысить маржинальность бизнеса за счет самых «дешевых» клиентов, говорят эксперты
Анастасия Львова
«Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты /Максим Стулов / Ведомости

Предложение ввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс, «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят крупнейшие авиакомпании страны) Владимиру Тасуну 11 февраля. Предложение оформлено в виде проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».

Как сообщил Тасун «Ведомостям», рассмотрение инициативы отложено до конца февраля – для сбора мнений всех авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных