«Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты

Предложение ввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс, «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят крупнейшие авиакомпании страны) Владимиру Тасуну 11 февраля. Предложение оформлено в виде проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».