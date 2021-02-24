Группа «Аэрофлот» сократила перевозки на 42,7% в январе
Общий объем перевозок группы «Аэрофлот» в январе 2021 г. снизился на 42,7% по сравнению с аналогичным показателем января прошлого года и составил 2,4 млн пассажиров, сообщается на сайте компании.
«Общий объем перевозок составил 2,4 млн пассажиров, что на 42,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.
При этом объем перевозок внутри страны составил 2,1 млн пассажиров, что на 8,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, пассажирооборот группы снизился на 56%, предельный пассажирооборот — на 57,2%.
В сообщении поясняется, что значительное влияние на показатели января оказали ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Пассажиропоток компании «Аэрофлот» в январе этого года составил 1,04 млн пассажиров, что на 60,4% меньше, чем в январе 2020 г. А пассажиропоток авиакомпании «Победа» наоборот увеличился на 0,5% по сравнению с январем 2020 г. и составил 928 тыс. пассажиров.