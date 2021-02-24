Группа «Аэрофлот» сократила перевозки на 42,7% в январе

Пассажиропоток компании «Аэрофлот» в январе этого года составил 1,04 млн пассажиров, что на 60,4% меньше, чем в январе 2020 г. А пассажиропоток авиакомпании «Победа» наоборот увеличился на 0,5% по сравнению с январем 2020 г. и составил 928 тыс. пассажиров.