«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы по четырем направлениям
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия), сообщает пресс-служба компании.
Рейсы по маршруту Москва — Алматы будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю, Москва — Дели также с 12 февраля, но дважды в неделю. С 15 февраля регулярные рейсы «Аэрофлота» в Ереван будут выполняться четыре раза в неделю, а в Баку самолеты авиакомпании начнут летать с 17 февраля дважды в неделю.
Помимо этого, авиаперевозчик увеличивает частоту полетов Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия) и открывает полёты из Санкт-Петербурга в Минск.
«При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения», — напомнили в «Аэрофлоте».
Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.