«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы по четырем направлениям

Рейсы по маршруту Москва — Алматы будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю, Москва — Дели также с 12 февраля, но дважды в неделю. С 15 февраля регулярные рейсы «Аэрофлота» в Ереван будут выполняться четыре раза в неделю, а в Баку самолеты авиакомпании начнут летать с 17 февраля дважды в неделю.