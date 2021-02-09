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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы по четырем направлениям

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия), сообщает пресс-служба компании.

Рейсы по маршруту Москва — Алматы будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю, Москва — Дели также с 12 февраля, но дважды в неделю. С 15 февраля регулярные рейсы «Аэрофлота» в Ереван будут выполняться четыре раза в неделю, а в Баку самолеты авиакомпании начнут летать с 17 февраля дважды в неделю.

Помимо этого, авиаперевозчик увеличивает частоту полетов Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия) и открывает полёты из Санкт-Петербурга в Минск.

«При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения», — напомнили в «Аэрофлоте».

Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

Ранее по теме: Росавиация назвала условие возобновления международного авиасообщения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных