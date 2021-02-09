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Росавиация назвала условие возобновления международного авиасообщения

Ведомости

Росавиация рассчитывает, что массовая вакцинация от коронавируса в мире позволит санитарным врачам «более уверенно» разрешать возобновлять авиасообщение между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Нерадько.

«Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), они все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», – сказал Нерадько в ходе пленарного заседания национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть – только на зимний сезон 2020-2021 гг.

Ранее по теме: Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных