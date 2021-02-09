Росавиация назвала условие возобновления международного авиасообщения

«Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), они все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», – сказал Нерадько в ходе пленарного заседания национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.