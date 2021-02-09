Росавиация назвала условие возобновления международного авиасообщения
Росавиация рассчитывает, что массовая вакцинация от коронавируса в мире позволит санитарным врачам «более уверенно» разрешать возобновлять авиасообщение между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Нерадько.
«Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), они все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», – сказал Нерадько в ходе пленарного заседания национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.
Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть – только на зимний сезон 2020-2021 гг.