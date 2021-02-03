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Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Ведомости

Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля, соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин по представлению оперштаба.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное  авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее сообщалось, что граждане Армении и Белоруссии (обе страны вместе с Россией входят в ЕАЭС) смогут предъявлять на воздушных пунктах пропуска результаты теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19». Эта возможность действует с 1 февраля по 1 марта текущего года.

Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

В середине января 2021 г. авиасообщение было возобновлено с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. В то же время с декабря заморожена возможность перелетов в Великобританию в связи с обнаружением там нового, потенциально более заразного штамма коронавируса. На данный момент крайним сроком приостановки авиасообщения является 16 февраля.

Ранее по теме: Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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