Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля, соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин по представлению оперштаба.
«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Ранее сообщалось, что граждане Армении и Белоруссии (обе страны вместе с Россией входят в ЕАЭС) смогут предъявлять на воздушных пунктах пропуска результаты теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19». Эта возможность действует с 1 февраля по 1 марта текущего года.
Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.
В середине января 2021 г. авиасообщение было возобновлено с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. В то же время с декабря заморожена возможность перелетов в Великобританию в связи с обнаружением там нового, потенциально более заразного штамма коронавируса. На данный момент крайним сроком приостановки авиасообщения является 16 февраля.