Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 28 декабря стало известно о случае нового варианта коронавируса в провинции Финляндии, пограничной с Россией.