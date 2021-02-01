Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией на две недели, до 16 февраля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе оперштаба.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года включительно в связи с выявлением на территории страны нового штамма коронавируса.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 28 декабря стало известно о случае нового варианта коронавируса в провинции Финляндии, пограничной с Россией.