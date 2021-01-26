Попова заявила о защищенности переболевших COVID-19 от «британского» штамма
У людей, заразившихся «стандартным» коронавирусом, после выздоровления формируется иммунитет, который защищает их также от «британского», более потенциально опасного штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается, и очень эффективен, и противодействует «британскому» штамму, который имеет определенные мутации», — сказала она.
Попова заявила, что результаты исследования «британского» штамма в научном центре «Вектор» при Роспотребнадзоре «внушают оптимизм». Оно добавила, что ведомство следит также за публикациями зарубежных коллег. По ее словам, бельгийские ученые, например, пришли к выводу, что способность передачи нового штамма выше ранее известного на 36%, а не 70%, как считали до этого.
Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, потенциально более опасного штамма коронавируса в декабре 2020 г. В итоге многие страны прекратили с ней авиасообщение, однако в итоге мутацию все равно обнаружили в 60 государствах. В России «британский» вариант нашли незадолго до Нового года, сообщила ранее Попова.
22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм, возможно, вызывает большую смертность, чем тот, из-за которого началась пандемия. Советник при британском правительстве Патрик Валланс уточнил, что уровень смертности в случае заражения «британским» штаммом в сравнении с «обычным» вирусом может вырасти на 30%, писал «Интерфакс».