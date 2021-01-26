Попова заявила о защищенности переболевших COVID-19 от «британского» штамма

Попова заявила, что результаты исследования «британского» штамма в научном центре «Вектор» при Роспотребнадзоре «внушают оптимизм». Оно добавила, что ведомство следит также за публикациями зарубежных коллег. По ее словам, бельгийские ученые, например, пришли к выводу, что способность передачи нового штамма выше ранее известного на 36%, а не 70%, как считали до этого.