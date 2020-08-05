Россия отменила ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом
В России восстановили пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами страны. Попасть на поезда, которые следуют по маршрутам между Калининградом и другими городами, теперь смогут все россияне, говорится в распоряжении на сайте правительства.
Иностранцы, въезжающие в Россию для краткосрочных командировок, смогут попасть в страну по дипломатическим и служебным паспортам. Получать визу в таких случаях не нужно, говорится в документе.
Поезда в Калининград, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, перестали ходить с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись маршруты по направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только те, у кого есть постоянная регистрация в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.
Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, по прилете пассажирам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство.