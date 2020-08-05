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Россия отменила ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом

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В России восстановили пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами страны. Попасть на поезда, которые следуют по маршрутам между Калининградом и другими городами, теперь смогут все россияне, говорится в распоряжении на сайте правительства.

Иностранцы, въезжающие в Россию для краткосрочных командировок, смогут попасть в страну по дипломатическим и служебным паспортам. Получать визу в таких случаях не нужно, говорится в документе.

Поезда в Калининград, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, перестали ходить с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись маршруты по направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только те, у кого есть постоянная регистрация в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.

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Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, по прилете пассажирам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных