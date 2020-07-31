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Мировой туристический поток упал в 50 раз

Потери глобальной туриндустрии приблизились к трети триллиона долларов
Екатерина Шохина
Наиболее серьезные последствия пандемии коронавируса ощутят малые островные государства, для которых туризм – основа экономики /Robyn Beck / AFP

Потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г., сообщила в своем докладе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Введение ограничительных мер и сокращение международных авиаперелетов сократило число туристов в первые пять месяцев 2020 г. на 300 млн – на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае количество поездок рухнуло на 98%. Такой спад ставит на грань выживания многие домохозяйства и предпринимателей, особенно в развивающихся странах, считает генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Наиболее серьезные последствия пандемии коронавируса ощутят малые островные государства, для которых туризм – основа экономики. Например, доля туристической отрасли в ВВП Мальдивских островов – 75,1%, Сейшельских – 64,2%, Багамских – 48,3%. Таиланду и Филиппинам туризм обеспечивает более 20% ВВП. В Европе больше всего зависят от туризма Испания (14,9% ВВП) и Италия (13%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных