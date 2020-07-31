Мировой туристический поток упал в 50 раз

Мировой туристический поток упал в 50 разПотери глобальной туриндустрии приблизились к трети триллиона долларов
Потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г., сообщила в своем докладе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
Введение ограничительных мер и сокращение международных авиаперелетов сократило число туристов в первые пять месяцев 2020 г. на 300 млн – на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае количество поездок рухнуло на 98%. Такой спад ставит на грань выживания многие домохозяйства и предпринимателей, особенно в развивающихся странах, считает генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.
Наиболее серьезные последствия пандемии коронавируса ощутят малые островные государства, для которых туризм – основа экономики. Например, доля туристической отрасли в ВВП Мальдивских островов – 75,1%, Сейшельских – 64,2%, Багамских – 48,3%. Таиланду и Филиппинам туризм обеспечивает более 20% ВВП. В Европе больше всего зависят от туризма Испания (14,9% ВВП) и Италия (13%).