Мировой туристический поток упал в 50 раз

Введение ограничительных мер и сокращение международных авиаперелетов сократило число туристов в первые пять месяцев 2020 г. на 300 млн – на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае количество поездок рухнуло на 98%. Такой спад ставит на грань выживания многие домохозяйства и предпринимателей, особенно в развивающихся странах, считает генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.