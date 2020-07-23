Правительство выплатит кэшбэк за туры по России

Правительство выплатит кэшбэк за туры по РоссииВладельцам карты «Мир» вернут до 15 000 рублей
Туристам, путешествующим по России, вернут часть расходов на путевки. Правительство в текущем году выделит на эти цели 15 млрд руб., сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин. «Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», – заявил глава правительства на слушаниях в Госдуме.
Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир», сообщила Ассоциация туроператоров России. Каждый турист, расплатившийся картой «Мир» за пакетный тур, получит денежный кэшбэк на эту карту от 5000 до 15 000 руб. (в зависимости от тура). Услугой, по расчетам правительства, смогут воспользоваться до 3 млн человек. По предварительным данным, акцию запустят уже в августе.