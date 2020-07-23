Правительство выплатит кэшбэк за туры по России

Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир», сообщила Ассоциация туроператоров России. Каждый турист, расплатившийся картой «Мир» за пакетный тур, получит денежный кэшбэк на эту карту от 5000 до 15 000 руб. (в зависимости от тура). Услугой, по расчетам правительства, смогут воспользоваться до 3 млн человек. По предварительным данным, акцию запустят уже в августе.