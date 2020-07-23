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Правительство выплатит кэшбэк за туры по России

Владельцам карты «Мир» вернут до 15 000 рублей
Александра Кошкина
Россияне смогут экономить на путешествиях /Денис Абрамов / Ведомости

Туристам, путешествующим по России, вернут часть расходов на путевки. Правительство в текущем году выделит на эти цели 15 млрд руб., сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин. «Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», – заявил глава правительства на слушаниях в Госдуме.

Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир», сообщила Ассоциация туроператоров России. Каждый турист, расплатившийся картой «Мир» за пакетный тур, получит денежный кэшбэк на эту карту от 5000 до 15 000 руб. (в зависимости от тура). Услугой, по расчетам правительства, смогут воспользоваться до 3 млн человек. По предварительным данным, акцию запустят уже в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных