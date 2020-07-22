Как российские туроператоры оценили введение кэшбэка за отдых в России«Общемировая практика», «хорошая мера соцподдержки», «возможность установить привлекательную цену»
Ростуризмом совместно с оператором платежной системы «Мир» – НСПК — разрабатывают программу, стимулирующую развитие туризма внутри России. С августа они планируют запустить акцию, в соответствии с которой туристам, решившим отдохнуть на российских курортах, будут частично компенсированы затраты по турам. Компенсации будут представлять собой кэшбек на банковскую карту «Мир», сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). В программе будут участвовать более 50 российских регионов.
Кэшбек будут начислять после покупки путевки, предусматривающей отдых не менее 5 дней с 15 августа по 20 декабря этого года. Минимальная стоимость тура – 25 000 руб. По условиям акции, при стоимости тура от 25 000 до 50 000 руб. туристу будет возвращено 5000 руб.; при стоимости от 50 000 до 75 000 руб. кэшбек составит 10 000 руб.; путевки стоимостью от 75 000 руб. предполагают компенсацию в 15 000 руб. «Ведомости» узнали у туроператоров, как они оценивают новые меры поддержки туризма в России.
Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия:
«Это хорошая мера социальной поддержки путешествующих россиян. А кроме того, для туроператоров это дополнительный маркетинговый инструмент для стимулирования продаж турпакетов на внутрироссийских направлениях, мотивирующий туристов получением кэшбэка. В комплексе с другими мерами поддержки, которые позволят туроператорам устанавливать привлекательную цену на турпродукт, такими как субсидирование чартерных и регулярных авиаперевозок, введение специальных туроператорских тарифов на регулярную перевозку на популярных туристических направлениях, совместная реализация маркетинговых мероприятий туроператорами и органами власти на основе государственно-частного партнерства, компенсация убытков туроператоров по вывозным рейсам, и т.д., эта мера будет способствовать продвижению внутренних направлений.
TUI Россия направил письмо в Ростуризм, в котором подтвердил готовность участвовать в программе и включить в нее турпакеты по направлениям: Республика Бурятия, Республика Карелия, Калининградская область, Иркутская область, Сахалинская область, Приморский край и другие».
Сергей Толчин, исполнительный директор «Интурист»:
«Стимулирование туристических поездок — это общепринятая мировая практика. Например, после пандемии коронавируса правительства Германии, Чехии, Италии выделяли по несколько сотен евро на человека для субсидирования поездок на местных курорты.
Это отличная практика стимулирования внутреннего туризма, и максимально будет способствовать развитию туризма внутри России. Особенно хорошо это может помочь заполняемости курортов в этом году в межсезонье. Ведь летний сезон 2020 г был открыт лишь в июле. Еще большему развитию внутреннего туризма в России могли бы помочь субсидирования чартерных рейсов для российских туроператоров.
«Интурист» совместно с акционером (с конца 2019 г им является владелец турецкого холдинга Anex Tour Нешет Кочкар — «Ведомости») рассматривает возможность инвестиций в развитие туристической инфраструктуры в регионах РФ: на черноморском побережье, Республике Бурятия (озеро Байкал) и Мурманской области. Во всех случаях речь идет о строительстве современных отелей уровня 4-5 звезд».
Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия:
«Это хорошая мера социальной поддержки путешествующих россиян. А кроме того, для туроператоров это дополнительный маркетинговый инструмент для стимулирования продаж турпакетов на внутрироссийских направлениях, мотивирующий туристов получением кэшбэка. В комплексе с другими мерами поддержки, которые позволят туроператорам устанавливать привлекательную цену на турпродукт, такими как субсидирование чартерных и регулярных авиаперевозок, введение специальных туроператорских тарифов на регулярную перевозку на популярных туристических направлениях, совместная реализация маркетинговых мероприятий туроператорами и органами власти на основе государственно-частного партнерства, компенсация убытков туроператоров по вывозным рейсам, и т.д., эта мера будет способствовать продвижению внутренних направлений.
TUI Россия направил письмо в Ростуризм, в котором подтвердил готовность участвовать в программе и включить в нее турпакеты по направлениям: Республика Бурятия, Республика Карелия, Калининградская область, Иркутская область, Сахалинская область, Приморский край и другие».
Анна Подгорная, генеральный директор Pegas Touristik:
Обязательно будем участвовать в программе. Сумма компенсаций существенна и может стать большим стимулом для привлечения туристов. Мера повысит популярность России как страны с уникальным внутренним потенциалом. Поможет заполнить существующие базы отдыха и пансионаты и будет способствовать развитию новых.
Пресс-служба туроператора TEZ TOUR:
«Безусловно, новая инициатива Ростуризма должна сказаться положительно на повышении интереса к туристическим регионам России, стимулируя спрос на покупку туров по стране. Однако окончательного решения по участию в данной акции мы пока не приняли».