Как российские туроператоры оценили введение кэшбэка за отдых в России

Кэшбек будут начислять после покупки путевки, предусматривающей отдых не менее 5 дней с 15 августа по 20 декабря этого года. Минимальная стоимость тура – 25 000 руб. По условиям акции, при стоимости тура от 25 000 до 50 000 руб. туристу будет возвращено 5000 руб.; при стоимости от 50 000 до 75 000 руб. кэшбек составит 10 000 руб.; путевки стоимостью от 75 000 руб. предполагают компенсацию в 15 000 руб. «Ведомости» узнали у туроператоров, как они оценивают новые меры поддержки туризма в России.