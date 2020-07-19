Что пришло на смену пионерскому лагерю

Что пришло на смену пионерскому лагерюСпрос на детский отдых и его предложение пока не пришли в равновесие
В июле Роспотребнадзор ввел запрет на выезд детей в лагеря за пределами своего региона. Еще раньше стало ясно, что и зарубежный отдых на этот сезон закрыт. Родители оказались вынуждены присмотреться внимательнее к предложениям в своем регионе или вовсе отказаться от лагерей.
Советский пионерлагерь создал свою культуру, эпоху, оставил линейку известных брендов. Что пришло ему на смену и какие перспективы ждут сферу в будущем?
В последние годы спрос на детский отдых устойчиво рос, что связывается как с ростом числа школьников, так и с увеличением каникул. При этом число лагерей каждый год сокращается: находящиеся на балансе предприятий объекты закрываются, новые игроки приходят в индустрию неохотно из-за длинного срока окупаемости (в среднем 7–10 лет) и высокой регуляторной нагрузки, ужесточившейся после трагедии на Сямозере. В то же время лагеря не могут конкурировать в глазах девелоперов со строительством жилья и коммерческой недвижимости. В 2019 г. в России насчитывалось 45 023 лагеря, на 174 меньше, чем в 2018 г., причем 75% из них – лагеря дневного пребывания при школах. В этом сезоне вероятно дальнейшее сокращение рынка: первая смена во многих регионах началась позже, продолжительность пребывания и численность групп сократились, наметилось снижение доходов населения.