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Что пришло на смену пионерскому лагерю

Спрос на детский отдых и его предложение пока не пришли в равновесие
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
В будущем запрос родителей скорее всего сместится с модели «отправить детей куда-нибудь из города» на модель «дать развитие и новый опыт» /Валерий Матыцин / ТАСС

В июле Роспотребнадзор ввел запрет на выезд детей в лагеря за пределами своего региона. Еще раньше стало ясно, что и зарубежный отдых на этот сезон закрыт. Родители оказались вынуждены присмотреться внимательнее к предложениям в своем регионе или вовсе отказаться от лагерей.

Советский пионерлагерь создал свою культуру, эпоху, оставил линейку известных брендов. Что пришло ему на смену и какие перспективы ждут сферу в будущем?

В последние годы спрос на детский отдых устойчиво рос, что связывается как с ростом числа школьников, так и с увеличением каникул. При этом число лагерей каждый год сокращается: находящиеся на балансе предприятий объекты закрываются, новые игроки приходят в индустрию неохотно из-за длинного срока окупаемости (в среднем 7–10 лет) и высокой регуляторной нагрузки, ужесточившейся после трагедии на Сямозере. В то же время лагеря не могут конкурировать в глазах девелоперов со строительством жилья и коммерческой недвижимости. В 2019 г. в России насчитывалось 45 023 лагеря, на 174 меньше, чем в 2018 г., причем 75% из них – лагеря дневного пребывания при школах. В этом сезоне вероятно дальнейшее сокращение рынка: первая смена во многих регионах началась позже, продолжительность пребывания и численность групп сократились, наметилось снижение доходов населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных