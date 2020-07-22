Туристам начислят компенсацию за отдых в России на карту «Мир»

Предусмотрена также компенсация за покупку туров вне высокого летнего сезона – с 1 октября до 20 декабря этого года еще по 11 регионам: Калининградская, Ленинградская и Московская области, Москва и Петербург, Алтайский край и республика Алтай, Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края. Москва и Петербург включены в список с условием, что тур будет комбинированным – максимально 2 ночи в столице и не менее 3 ночей в другом регионе.