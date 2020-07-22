Туристам начислят компенсацию за отдых в России на карту «Мир»На эти цели правительство выделило 15 млрд рублей
Туристам, решившим провести отпуск на территории России, будет выплачена частичная компенсация затрат по турам в виде кэшбека на банковскую карту «Мир», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Такая возможность предусматривается программой стимулирования туристических поездок по России, разрабатываемой Ростуризмом совместно с оператором платежной системы «Мир» – НСПК. Как пояснили в АТОР, кэшбек будет начисляться на карту туриста за покупку тура у туроператора. Программа с большой долей вероятности заработает уже в августе.
Ростуризм направил туроператорам документ, предлагающий им принять участие в маркетинговой акции, «направленной на стимулирование продаж туристских поездок по новым направлениям страны». Ведомство составило перечень из 44 российских регионов, на которые распространяется акция. В частности, компенсация будет выплачиваться после покупки турпакета, предусматривающего отдых не менее 5 дней с 15 августа по 20 декабря этого года в следующих регионах: Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области, Башкирия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а также Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края.
Предусмотрена также компенсация за покупку туров вне высокого летнего сезона – с 1 октября до 20 декабря этого года еще по 11 регионам: Калининградская, Ленинградская и Московская области, Москва и Петербург, Алтайский край и республика Алтай, Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края. Москва и Петербург включены в список с условием, что тур будет комбинированным – максимально 2 ночи в столице и не менее 3 ночей в другом регионе.
По условиям акции тур должен включать в себя перевозку любым видом транспорта и проживание в гостинице, прошедших обязательную классификацию. Минимальная продолжительность тура – 5 ночей, стоимость – не менее 25 000 руб. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.
Турист должен купить тур или круиз на сайте туроператора или онлайн при помощи карты любого банка-эмитента платежной системы «Мир». Другие способы оплаты не предусмотрены.
По условиям акции, при покупке тура стоимостью от 25 000 до 50 000 руб. на банковскую карту будет возвращено 5000 руб. Для туров стоимостью от 50 000 до 75 000 руб. предусмотрен кэшбек в 10 000 руб., а для туров дороже 75 000 руб. – компенсация в 15 000 руб.В какие сроки будет выплачен кэшбэк, АТОР не уточняет.
Премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, сообщил, что туристической отрасли дополнительно будет выделено 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов россиянам, решившим до конца года отдохнуть в российских регионах, отмечал он. Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 16 июля. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.