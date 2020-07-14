АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

Ломидзе уточнила, что для посещения большинства из этих стран россиянам при себе нужно иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. После прилета при пересечении границы принимающая сторона будет проводить замер температуры тела. Как подчеркнула директор АТОР, «это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас».