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АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

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Россиян на отдых готовы принимать восемь стран, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», ‒ перечислила она. По ее словам, отдых в этих странах пользуется повышенным спросом на российском рынке.

Ломидзе уточнила, что для посещения большинства из этих стран россиянам при себе нужно иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. После прилета при пересечении границы принимающая сторона будет проводить замер температуры тела. Как подчеркнула директор АТОР, «это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас».

Ломидзе отметила, что 16 июля станет понятно, откроется ли для пересечения туристами граница с Абхазией.

Роспотребнадзор 8 июля направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. Перечисленные страны рассматриваются в качестве кандидатов для возобновления полетов на первом этапе. Среди них девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Ранее по теме: Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных