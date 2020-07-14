АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России
Россиян на отдых готовы принимать восемь стран, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», ‒ перечислила она. По ее словам, отдых в этих странах пользуется повышенным спросом на российском рынке.
Ломидзе уточнила, что для посещения большинства из этих стран россиянам при себе нужно иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. После прилета при пересечении границы принимающая сторона будет проводить замер температуры тела. Как подчеркнула директор АТОР, «это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас».
Ломидзе отметила, что 16 июля станет понятно, откроется ли для пересечения туристами граница с Абхазией.
Роспотребнадзор 8 июля направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. Перечисленные страны рассматриваются в качестве кандидатов для возобновления полетов на первом этапе. Среди них девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.