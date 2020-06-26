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Туристическая переориентация

Как снизить потери туристической отрасли от эпидемии
Павел Аптекарь
РИА Новости

Страны с развитым туристическим сектором несут значительные потери из-за резкого снижения количества поездок вследствие эпидемии коронавируса. В странах с большим населением и традициями внутреннего туризма они могут быть частично возмещены за счет переориентации путешественников. В России это возможно в случае повышения качества инфраструктуры и услуг.

Эксперты ВШЭ подсчитали возможные потери стран, специализирующихся на туризме. Предыдущие 10 лет стали периодом стремительного роста отрасли. В 2009–2019 гг. число международных туристов и доходы от них выросли в 1,6 раза до 1,46 млрд человек в год и $1,5 трлн соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных