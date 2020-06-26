Туристическая переориентация

Страны с развитым туристическим сектором несут значительные потери из-за резкого снижения количества поездок вследствие эпидемии коронавируса. В странах с большим населением и традициями внутреннего туризма они могут быть частично возмещены за счет переориентации путешественников. В России это возможно в случае повышения качества инфраструктуры и услуг.