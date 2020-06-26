Туристическая переориентация

Туристическая переориентацияКак снизить потери туристической отрасли от эпидемии
Страны с развитым туристическим сектором несут значительные потери из-за резкого снижения количества поездок вследствие эпидемии коронавируса. В странах с большим населением и традициями внутреннего туризма они могут быть частично возмещены за счет переориентации путешественников. В России это возможно в случае повышения качества инфраструктуры и услуг.
Эксперты ВШЭ подсчитали возможные потери стран, специализирующихся на туризме. Предыдущие 10 лет стали периодом стремительного роста отрасли. В 2009–2019 гг. число международных туристов и доходы от них выросли в 1,6 раза до 1,46 млрд человек в год и $1,5 трлн соответственно.
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