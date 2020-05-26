Россия опускает бумажный занавес

Россия опускает бумажный занавесЗачем чиновники пугают обедневших россиян зарубежным коронавирусом
Высшие российские чиновники предлагают гражданам не ездить за границу будущим летом и объясняют это заботой об их здоровье и стремлением предотвратить новое наступление коронавируса из-за рубежа. Но выглядит это как попытка перенаправить туристические потоки внутрь России, к чему отечественная инфраструктура гостеприимства может оказаться и не готова.
В понедельник, 25 мая, несколько высокопоставленных бюрократов выступили в духе героя «Бармалея» Корнея Чуковского, призывавшего: «Не ходите, дети, в Африку гулять». Они намекнули россиянам на необходимость отказаться от летних зарубежных поездок в пользу путешествий по России.
На совещании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер Михаил Мишустин призвал граждан не планировать отпуска за рубежом. По мнению председателя правительства, туристам лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, чтобы не рисковать здоровьем, не подвергать угрозе близких и, наконец, избежать возможных трудностей при возвращении домой.