Россия опускает бумажный занавес

На совещании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер Михаил Мишустин призвал граждан не планировать отпуска за рубежом. По мнению председателя правительства, туристам лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, чтобы не рисковать здоровьем, не подвергать угрозе близких и, наконец, избежать возможных трудностей при возвращении домой.