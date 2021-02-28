«Абрау-Дюрсо» начала производство масла из виноградной косточки

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала выпуск первого собственного продукта питания – масла из виноградной косточки под одноименным брендом, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, новая продукция уже продается в магазинах и ресторанах на территории поселка Абрау-Дюрсо. Скоро она поступит и в собственную сеть магазинов компании. Также компания завершает переговоры с крупными торговыми сетями. Договоренность о поставках на ближайшие три месяца подтвердил, к примеру, представитель «Азбуки вкуса». По его словам, в ассортименте ритейлера это первое отечественное виноградное масло холодного отжима.