Максим Тадевосян покидает пост главы Rambler&Co

Тадевосян работал в холдинге с 2014 г., придя в Rambler&Co на позицию первого заместителя гендиректора. В 2019 г. он был назначен гендиректором Rambler&Co, подразделения Rambler Group, объединяющего медиаактивы (порталы «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», LiveJournal и др.), а также интернет-сервисы, в том числе медийно-сервисную платформу «Афиша», онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса», а также агентство «Индекс 20». Через это агентство проходит большая часть контрактов Rambler&Co на размещение рекламы. В месяц цифровые активы холдинга посещают 168 млн уникальных пользователей, следует из собственных данных группы.