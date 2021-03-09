Максим Тадевосян покидает пост главы Rambler&Co

Максим Тадевосян покидает пост главы Rambler&CoКандидатура нового главы холдинга пока обсуждается
Гендиректор Rambler&Co Максим Тадевосян покидает холдинг, сообщили «Ведомостям» в компании, уточнив, что топ-менеджер решил сосредоточиться на собственных проектах. Кто будет назначен на эту позицию, в Rambler не уточнили.
«Мой последний рабочий день в компании завтра, но очевидно, что передача дел займет какое-то время», – заявил Тадевосян «Ведомостям». По словам топ-менеджера, после ухода из компании он планирует сосредоточиться на собственном бизнесе, который будет связан с инженерными решениями для оффлайн-бизнеса и привлечением инвестиционного капитала.
«Кандидатура нового главы холдинга пока обсуждается, – рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Rambler. – Не исключено, что функционал, за который отвечал Тадевосян, будет распределен между несколькими топ-менеджерами».
Тадевосян работал в холдинге с 2014 г., придя в Rambler&Co на позицию первого заместителя гендиректора. В 2019 г. он был назначен гендиректором Rambler&Co, подразделения Rambler Group, объединяющего медиаактивы (порталы «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», LiveJournal и др.), а также интернет-сервисы, в том числе медийно-сервисную платформу «Афиша», онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса», а также агентство «Индекс 20». Через это агентство проходит большая часть контрактов Rambler&Co на размещение рекламы. В месяц цифровые активы холдинга посещают 168 млн уникальных пользователей, следует из собственных данных группы.
Осенью 2020 г. «Сбер» закрыл сделку по покупке Rambler Group у предпринимателя Александра Мамута. В декабре 2020 г. стало известно о назначении гендиректором Rambler Group Татьяны Доброхваловой, которая присоединилась к команде «Сбера» летом 2020 г. в должности старшего вице-президента банка. До этого она работала первым заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа». В зону ответственности Доброхваловой вошло развитие компаний экосистемы «Сбера» в сфере медиа и рекламы, а также партнерские программы в этих индустриях.
Ранее сообщалось, что команда Rambler пополнилась еще одним выходцем из структур «Газпром-медиа». На этой неделе к обязанностям гендиректора «Индекс 20» приступила Наталья Дмитриева, ранее она возглавляла селлера GPMD (дочерняя структура «Газпром-медиа»), продающего онлайн-видеорекламу на интернет-площадках Rambler&Co. На новой должности Дмитриева будет отвечать за развитие, стратегию и масштабирование маркетинговых технологий и продуктов «Индекс 20» с учетом возможностей экосистемы «Сбера». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Индекс 20» в 2019 г. составила 4,9 млрд руб., чистый убыток — 110 млн руб.