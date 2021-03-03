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В Rambler group назначен руководитель рекламного агентства

Ведомости

Наталья Дмитриева назначена генеральным директором агентства (РА) «Индекс 20», которое выступит в качестве селлера рекламных продуктов Rambler Group, рассказали в пресс-службе компании.

До сих пор должность главы «Индекс 20» занимал по совместительству гендиректор Rambler Group Максим Тадевосян.

Дмитриева с 2011 г. возглавляет селлера GPMD, продающего онлайн-видеорекламу на интернет-площадках Rambler Group. GPMD входит в компанию НСК, являющуюся технологическим партнером Национального рекламного альянса — крупнейшего в России продавца телевизионной и интернет-рекламы. Холдингу «Газпром-медиа» принадлежит 30% GPMD.

На новой должности Дмитриева будет отвечать за развитие, стратегию и масштабирование маркетинговых технологий и продуктов Index20 с учетом возможностей экосистемы Сбербанка, уточнили в Rambler Group.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что Дмитриева «возглавит функцию продаж и монетизации» Rambler Group, отметив, что «разговоры о другом спектре задач преждевременны».

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Дмитриева возглавит селлерскую структуру, которая будет продавать рекламные возможности всей экосистемы Сбербанка, в которых предусмотрена монетизация инвентаря. При этом первоначально она будет курировать монетизацию проектов холдинга Rambler Group, приобретенного Сбербанком осенью 2020 г.

Ранее по теме: Гендиректором Rambler Group стала Татьяна Доброхвалова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных