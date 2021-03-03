В Rambler group назначен руководитель рекламного агентства

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Дмитриева возглавит селлерскую структуру, которая будет продавать рекламные возможности всей экосистемы Сбербанка, в которых предусмотрена монетизация инвентаря. При этом первоначально она будет курировать монетизацию проектов холдинга Rambler Group, приобретенного Сбербанком осенью 2020 г.