В Rambler group назначен руководитель рекламного агентства
Наталья Дмитриева назначена генеральным директором агентства (РА) «Индекс 20», которое выступит в качестве селлера рекламных продуктов Rambler Group, рассказали в пресс-службе компании.
До сих пор должность главы «Индекс 20» занимал по совместительству гендиректор Rambler Group Максим Тадевосян.
Дмитриева с 2011 г. возглавляет селлера GPMD, продающего онлайн-видеорекламу на интернет-площадках Rambler Group. GPMD входит в компанию НСК, являющуюся технологическим партнером Национального рекламного альянса — крупнейшего в России продавца телевизионной и интернет-рекламы. Холдингу «Газпром-медиа» принадлежит 30% GPMD.
На новой должности Дмитриева будет отвечать за развитие, стратегию и масштабирование маркетинговых технологий и продуктов Index20 с учетом возможностей экосистемы Сбербанка, уточнили в Rambler Group.
В пресс-службе Сбербанка рассказали, что Дмитриева «возглавит функцию продаж и монетизации» Rambler Group, отметив, что «разговоры о другом спектре задач преждевременны».
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Дмитриева возглавит селлерскую структуру, которая будет продавать рекламные возможности всей экосистемы Сбербанка, в которых предусмотрена монетизация инвентаря. При этом первоначально она будет курировать монетизацию проектов холдинга Rambler Group, приобретенного Сбербанком осенью 2020 г.