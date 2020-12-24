Гендиректором Rambler Group стала Татьяна Доброхвалова

В октябре 2020 г. «Сбер» консолидировал 100% «Рамблера» и выкупил 45% доли в Rambler Group. В дальнейшем группа будет заниматься производством собственного контента, расширением каталога фильмов и сериалов, а также инвестициями в технологии медиасервисов.