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Выручка Трубной металлургической компании за год снизилась на четверть

Повысить вес ТМК на рынке может покупка компанией 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода
Денис Тельманов
ТМК

В 2020 г. доходы Трубной металлургической компании (ТМК), 65% акций которой принадлежат бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, составили 222,6 млрд руб., свидетельствуют данные годового финансового отчета компании, опубликованные 9 марта. Это на 28% ниже, чем в 2019 г. При этом объем реализованной трубной продукции – сварных и бесшовных труб – снизился на 27% по сравнению с 2019 г. до 2,8 млн т.

Старший аналитик компании «Атон» Андрей Лобазов считает, что главная причина столь резкого падения выручки ТМК – продажа ее американского дивизиона. «В 2019 г. TMK Ipsco принес группе ТМК 58 млрд руб. выручки, но из-за волатильности на американском рынке это подразделение было практически неприбыльным – EBITDA за этот период составила всего 2 млрд руб., – объясняет он. – Выручка российского дивизиона в 2020 г. также сократилась из-за коронавируса – на 27 млрд руб. год к году. Причем на российском рынке из-за пандемии сильнее всего пострадал сегмент труб большого диаметра – отгрузки по сравнению с 2019 г. сократились с 2,1 млн до до 1,5 млн т. Но при этом показатель EBITDA ТМК остался на уровне прошлого года – 42,5 млрд руб. Да, этому в немалой степени способствовало падение рубля, но все равно это хороший результат. У иностранных компаний он гораздо скромнее – EBITDA Tenaris упала более чем на 50%, Vallourec – более чем на 25%. Так что, можно сказать, ТМК вовремя избавилась от неприбыльного актива, учитывая волатильный спрос на трубы в США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных