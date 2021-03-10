Выручка Трубной металлургической компании за год снизилась на четверть

Старший аналитик компании «Атон» Андрей Лобазов считает, что главная причина столь резкого падения выручки ТМК – продажа ее американского дивизиона. «В 2019 г. TMK Ipsco принес группе ТМК 58 млрд руб. выручки, но из-за волатильности на американском рынке это подразделение было практически неприбыльным – EBITDA за этот период составила всего 2 млрд руб., – объясняет он. – Выручка российского дивизиона в 2020 г. также сократилась из-за коронавируса – на 27 млрд руб. год к году. Причем на российском рынке из-за пандемии сильнее всего пострадал сегмент труб большого диаметра – отгрузки по сравнению с 2019 г. сократились с 2,1 млн до до 1,5 млн т. Но при этом показатель EBITDA ТМК остался на уровне прошлого года – 42,5 млрд руб. Да, этому в немалой степени способствовало падение рубля, но все равно это хороший результат. У иностранных компаний он гораздо скромнее – EBITDA Tenaris упала более чем на 50%, Vallourec – более чем на 25%. Так что, можно сказать, ТМК вовремя избавилась от неприбыльного актива, учитывая волатильный спрос на трубы в США».