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Biocad начинает испытания лекарства от рака в Китае

В случае успеха компания сможет запустить производство в этой стране
Мария Котова
Mark Schiefelbein / AP

Совместное предприятие Biocad и китайской Shanghai Pharmaceuticals Holding – SPH Biocad, зарегистрированное в Гонконге и представленное в Шанхае, получило разрешение от властей КНР на проведение клинических испытаний препарата для лечения меланомы «Фортека» (пролголимаб). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель российской компании. В Shanghai Pharmaceuticals Holding на момент публикации материала на вопросы «Ведомостей» не ответили, но информация об испытаниях «Фортеки» в Китае содержится в Международном реестре клинических испытаний (Clinical Trials). Получить комментарии китайского министерства здравоохранения не удалось.

Biocad занималась разработкой «Фортеки» с 2013 г., инвестировав в это 737,2 млн руб. В России препарат был зарегистрирован в апреле 2020 г. SPH Biocad с капиталом $400 млн было создано два года назад. Китайский партнер инвестировал $200,4 млн, получив 50,1% компании. Оставшаяся доля у Biocad, которая внесла в совместное предприятие $29,94 млн, а также постоянные и исключительные права на производство и дистрибуцию шести препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний (пролголимаб, нетакимаб, бевацизумаб, трастузумаб, адалимумаб, anti-GITR mAb). По словам представителя российской компании, начало испытаний запланировано на II квартал 2021 г., инвестиции составят $35 млн. Это первый препарат компании, клинические испытания которого будут проводиться в Китае. Сейчас это же лекарство исследуется в Европе (Венгрии и Словакии), в настоящее время ведется набор добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных