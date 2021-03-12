Biocad начинает испытания лекарства от рака в Китае

Biocad занималась разработкой «Фортеки» с 2013 г., инвестировав в это 737,2 млн руб. В России препарат был зарегистрирован в апреле 2020 г. SPH Biocad с капиталом $400 млн было создано два года назад. Китайский партнер инвестировал $200,4 млн, получив 50,1% компании. Оставшаяся доля у Biocad, которая внесла в совместное предприятие $29,94 млн, а также постоянные и исключительные права на производство и дистрибуцию шести препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний (пролголимаб, нетакимаб, бевацизумаб, трастузумаб, адалимумаб, anti-GITR mAb). По словам представителя российской компании, начало испытаний запланировано на II квартал 2021 г., инвестиции составят $35 млн. Это первый препарат компании, клинические испытания которого будут проводиться в Китае. Сейчас это же лекарство исследуется в Европе (Венгрии и Словакии), в настоящее время ведется набор добровольцев.