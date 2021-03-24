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«Яндекс.Драйв»: аудитория сервиса повзрослела и меньше нарушает ПДД

Другие каршеринги столицы с этим согласны
Екатерина Згировская
С приходом в каршеринг более взрослой аудитории изменилось и поведение пользователей – от действий на дороге до отношения к автомобилю /Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Прижился ли каршеринг в Москве?

Первый оператор каршеринга появился в Москве еще в 2012 г. По данным департамента транспорта Москвы, к 2015 г. в столице было доступно всего 350 автомобилей и около 30 000 зарегистрированных пользователей таких сервисов. Сегодня краткосрочной арендой автомобилей постоянно пользуется больше 1 млн человек, а в сервисе представлено более 25 000 машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных