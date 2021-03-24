«Яндекс.Драйв»: аудитория сервиса повзрослела и меньше нарушает ПДД

Первый оператор каршеринга появился в Москве еще в 2012 г. По данным департамента транспорта Москвы, к 2015 г. в столице было доступно всего 350 автомобилей и около 30 000 зарегистрированных пользователей таких сервисов. Сегодня краткосрочной арендой автомобилей постоянно пользуется больше 1 млн человек, а в сервисе представлено более 25 000 машин.