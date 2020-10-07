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«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную аренду автомобилей

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«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную аренду автомобилей по подписке, сообщили в пресс-службе сервиса. Арендовать машину можно через приложение на срок от одного месяца до полутора лет.

«Заказать машину можно не выходя из дома в несколько кликов: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. К началу аренды "Драйв" привезет чистую и заправленную машину по адресу», — рассказали в компании. Пользователям будут доступны новые автомобили и машины из парка «Драйва». В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная КАСКО, ОСАГО и страхование жизни.

«В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на СТО и вернет обратно. Также в приложении можно будет заказать дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города», — рассказали в «Яндес.Драйве». В приложении также будет доступен бесключевой доступ к автомобилю, удаленный прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю.

Стоимость подписки зависит от срока аренды, новизны автомобиля, модели и других факторов. «На стоимость также влияет, сколько километров пробега выберет пользователь. Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 000 км стоит 19 000 рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка «Драйва» с тем же пробегом — около 49 000 рублей», — объяснили в компании. Оплачивать заправку, мойку и парковку он должен будет самостоятельно.

Сейчас в приложении «Драйва» доступна аренда автомобилей до 1 недели. При настройке тарифа можно указывать планируемое для аренды время и расстояние маршрута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных