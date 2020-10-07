«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную аренду автомобилей

«В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на СТО и вернет обратно. Также в приложении можно будет заказать дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города», — рассказали в «Яндес.Драйве». В приложении также будет доступен бесключевой доступ к автомобилю, удаленный прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю.