Газохимический завод в Усть-Луге построят немцы

«Русхимальянс» – паритетное совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского, оператор создаваемого в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) крупного газоперерабатывающего комплекса. Он будет включать ГПЗ и завод по сжижению природного газа (СПГ). Ежегодно здесь будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться 13 млн т СПГ и до 4 млн т этана, а также более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. В качестве сырьевой базы для проекта планируется использовать природный газ с месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе (ЯНАО).