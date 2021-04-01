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Газохимический завод в Усть-Луге построят немцы

Российский подрядчик завышал стоимость работ
Матвей Катков
Рядом с портом Усть-Луги будет создан крупный газоперерабатывающий комплекс /Анатолий Медведь / ТАСС

«Русхимальянс» намерен снизить примерно вдвое стоимость контракта по созданию газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Усть-Луге, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с планами компании. 26 марта компания подписала соглашение о намерениях с холдингом Linde Engineering (входит в немецкую The Linde Group). Цена контракта составит 5 млрд евро против 10 млрд с прежним подрядчиком, утверждает один из собеседников.

«Русхимальянс» – паритетное совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского, оператор создаваемого в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) крупного газоперерабатывающего комплекса. Он будет включать ГПЗ и завод по сжижению природного газа (СПГ). Ежегодно здесь будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться 13 млн т СПГ и до 4 млн т этана, а также более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. В качестве сырьевой базы для проекта планируется использовать природный газ с месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе (ЯНАО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных