Крупные пивовары предложили Минфину рецепт специального пива

Крупные пивовары предложили Минфину рецепт специального пиваИх более мелкие конкуренты с этим не согласны
Ассоциация производителей пива (АПП; в нее входят AB InBev Efes, «Балтика», Heineken) обратилась в Минфин с предложением откорректировать в новом техническом регламенте для стран ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» понятие «пиво специальное», которое введено там в дополнение к обычному пиву.
Техрегламент вступает в силу с 2022 г., сейчас обсуждаются поправки в него. Председатель cовета АПП Андрей Губка отправку письма подтвердил, представитель Минфина подтвердил его получение. Сейчас министерство прорабатывает вопрос с заинтересованными ведомствами и профильными научными институтами, добавил он.
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