Крупные пивовары предложили Минфину рецепт специального пива

Техрегламент вступает в силу с 2022 г., сейчас обсуждаются поправки в него. Председатель cовета АПП Андрей Губка отправку письма подтвердил, представитель Минфина подтвердил его получение. Сейчас министерство прорабатывает вопрос с заинтересованными ведомствами и профильными научными институтами, добавил он.