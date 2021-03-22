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Минфин предложил ужесточить требования к составу пива

Лидеры рынка с этим не согласны
Екатерина Бурлакова
В России по местному законодательству пока и так действуют более жесткие нормы в отношении состава пива /PIXABAY

Минфин предложил использовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к составу пива. Он хочет разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%, как предусмотрено принятой редакцией технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» (вступит в силу в следующем году). Это следует из проекта изменений в документ, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель Минфина эту информацию подтвердил. Такие поправки, по его словам, направлены в Минэкономразвития для оценки. После этого и последующего согласования c другими ведомствами проект будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), говорится в ответе Минэкономразвития.

В России по местному законодательству пока и так действуют более жесткие нормы в отношении состава пива: сейчас заменять зерном можно только 20% солода (если больше, то это уже «пивной напиток). Но с 2022 г. его заменит технический регламент, где эта планка повышена до 50%. Не допустить этого последние два года пытались небольшие и средние пивовары. В обращениях в различные ведомства они указывали, что нововведение в среднем ухудшит качество представленного на рынке напитка, так как в этом случае пивом будет называться и продукция с низким содержанием солода. А вот крупные транснациональные компании (AB InBev Efes, «Балтика», Heineken), наоборот, поддерживали принятый технический регламент, потому что более свободные нормы позволяют экспериментировать с рецептурой пива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных