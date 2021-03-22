Минфин предложил ужесточить требования к составу пива

В России по местному законодательству пока и так действуют более жесткие нормы в отношении состава пива: сейчас заменять зерном можно только 20% солода (если больше, то это уже «пивной напиток). Но с 2022 г. его заменит технический регламент, где эта планка повышена до 50%. Не допустить этого последние два года пытались небольшие и средние пивовары. В обращениях в различные ведомства они указывали, что нововведение в среднем ухудшит качество представленного на рынке напитка, так как в этом случае пивом будет называться и продукция с низким содержанием солода. А вот крупные транснациональные компании (AB InBev Efes, «Балтика», Heineken), наоборот, поддерживали принятый технический регламент, потому что более свободные нормы позволяют экспериментировать с рецептурой пива.