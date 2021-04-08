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Пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в Белгородской области

В дальнейшем ее могут разрешить по всей стране
Мария Котова Екатерина Кинякина
Теперь, когда у большинства крупных сетей есть собственные онлайн-сервисы для заказа лекарств, они не против и доставки рецептурных препаратов /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

В Белгородской области могут разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств. Круглый стол, где будет обсуждаться вопрос о запуске соответствующего пилотного проекта, пройдет в местном правительстве 8 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказал один из участников мероприятия и подтвердил источник в региональном правительстве. В пресс-службе правительства Белогородской области на запрос не ответили.

Согласно подготовленным к круглому столу материалам, с которыми ознакомились «Ведомости», все региональные и федеральные нормативные акты, которые необходимы для проведения пилота, планируется разработать и утвердить до 1 июня этого года. Сам же проект будет продолжаться до сентября. Ответственным за разработку документов указано правительство Белгородской области. Среди компаний, которые будут заниматься реализацией пилота, есть, к примеру, «Сбер Еаптека» (контролируется «Сбером» и владельцем «Р-фарм» Алексеем Репиком). Основатель и совладелец компании Антон Буздалин от комментариев воздержался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных