Пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в Белгородской области

Пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в Белгородской областиВ дальнейшем ее могут разрешить по всей стране
В Белгородской области могут разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств. Круглый стол, где будет обсуждаться вопрос о запуске соответствующего пилотного проекта, пройдет в местном правительстве 8 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказал один из участников мероприятия и подтвердил источник в региональном правительстве. В пресс-службе правительства Белогородской области на запрос не ответили.
Согласно подготовленным к круглому столу материалам, с которыми ознакомились «Ведомости», все региональные и федеральные нормативные акты, которые необходимы для проведения пилота, планируется разработать и утвердить до 1 июня этого года. Сам же проект будет продолжаться до сентября. Ответственным за разработку документов указано правительство Белгородской области. Среди компаний, которые будут заниматься реализацией пилота, есть, к примеру, «Сбер Еаптека» (контролируется «Сбером» и владельцем «Р-фарм» Алексеем Репиком). Основатель и совладелец компании Антон Буздалин от комментариев воздержался.