Пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в Белгородской области

Согласно подготовленным к круглому столу материалам, с которыми ознакомились «Ведомости», все региональные и федеральные нормативные акты, которые необходимы для проведения пилота, планируется разработать и утвердить до 1 июня этого года. Сам же проект будет продолжаться до сентября. Ответственным за разработку документов указано правительство Белгородской области. Среди компаний, которые будут заниматься реализацией пилота, есть, к примеру, «Сбер Еаптека» (контролируется «Сбером» и владельцем «Р-фарм» Алексеем Репиком). Основатель и совладелец компании Антон Буздалин от комментариев воздержался.