Половина врачебных консультаций уйдет в онлайн

Половина врачебных консультаций уйдет в онлайнМинцифры ожидает взрывного роста телемедицины
Согласно приказу Минцифры об утверждении методик расчета целевых показателей «Цифровой трансформации» количество медицинских консультаций онлайн должно достичь 50% к 2030 г. Документ был подписан замминистра цифрового развития Олегом Паком в январе, «Ведомости» ознакомились с его копией.
Оказывать медицинские услуги удаленно разрешил закон «О телемедицине», который вступил в силу 1 января 2018 г. Однако возможность оказания таких услуг согласно закону ограничена тем, что первичный прием и осмотр пациента врач должен провести очно.
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