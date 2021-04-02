Половина врачебных консультаций уйдет в онлайн

Согласно приказу Минцифры об утверждении методик расчета целевых показателей «Цифровой трансформации» количество медицинских консультаций онлайн должно достичь 50% к 2030 г. Документ был подписан замминистра цифрового развития Олегом Паком в январе, «Ведомости» ознакомились с его копией.