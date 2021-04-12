Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом

Но основная проблема связана не с этим. Вслед за новыми правилами Минздрав выпустил разъяснения к ним, в которых указывает, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах, напоминает Виктория Преснякова, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» (по собственным данным, объединяет 151 компанию). Для реализации таких препаратов сети должны иметь отдельную лицензию, а у большинства компаний ее нет, объясняет она. Поэтому сети и стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. При этом не все дистрибуторы оказались готовы принять назад проданные партии, отмечает источник «Ведомостей» в одной из региональных аптечных сетей. По его словам, один из крупнейших поставщиков «Катрен» разослал своим контрагентам письмо (копия есть у «Ведомостей»), в котором предупредил, ссылаясь все на ту же конвенцию ООН, что из-за отсутствия у компании необходимых для хранения феназепама помещений не может принять товар назад. Другие крупные дистрибуторы – «Протек» и «Пульс» – комментариев не предоставили.