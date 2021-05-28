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Аптечные компании наращивают продажи в онлайне

Но это может плохо сказаться на одиночных точках в небольших городах
Мария Котова
От дальнейшего роста доли онлайн-продаж могут пострадать сети, не имеющие финансовой возможности развивать онлайн-направление /Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2021 г. онлайн-продажи аптечных сетей в России выросли до 46,2 млрд руб. – на 24% больше, чем в I квартале 2020 г. Речь идет о бронировании лекарств на сайте компании с возможностью забрать в выбранной аптеке, а также о доставке безрецептурных препаратов на дом, которая стала возможна с апреля прошлого года. Доля онлайн-продаж в аптечной выручке достигла 13,1% против 9,7% годом ранее, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma. «Ведомости» ознакомились с исследованием.

Авторы исследования подсчитали, что наибольший рост онлайн-продаж продемонстрировали небольшие аптечные сети, работающие в одном или нескольких регионах. Самые яркие примеры – московская сеть «Ваша № 1» (рост на 367% до 200 млн руб.), уфимская «Фармленд» (на 168% до 1,1 млрд руб.). В этих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных