Аптечные компании наращивают продажи в онлайне

Аптечные компании наращивают продажи в онлайнеНо это может плохо сказаться на одиночных точках в небольших городах
В I квартале 2021 г. онлайн-продажи аптечных сетей в России выросли до 46,2 млрд руб. – на 24% больше, чем в I квартале 2020 г. Речь идет о бронировании лекарств на сайте компании с возможностью забрать в выбранной аптеке, а также о доставке безрецептурных препаратов на дом, которая стала возможна с апреля прошлого года. Доля онлайн-продаж в аптечной выручке достигла 13,1% против 9,7% годом ранее, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma. «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Авторы исследования подсчитали, что наибольший рост онлайн-продаж продемонстрировали небольшие аптечные сети, работающие в одном или нескольких регионах. Самые яркие примеры – московская сеть «Ваша № 1» (рост на 367% до 200 млн руб.), уфимская «Фармленд» (на 168% до 1,1 млрд руб.). В этих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.