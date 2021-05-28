Аптечные компании наращивают продажи в онлайне

В I квартале 2021 г. онлайн-продажи аптечных сетей в России выросли до 46,2 млрд руб. – на 24% больше, чем в I квартале 2020 г. Речь идет о бронировании лекарств на сайте компании с возможностью забрать в выбранной аптеке, а также о доставке безрецептурных препаратов на дом, которая стала возможна с апреля прошлого года. Доля онлайн-продаж в аптечной выручке достигла 13,1% против 9,7% годом ранее, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma. «Ведомости» ознакомились с исследованием.