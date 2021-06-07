Суд поддержал киносеть Мамута в споре с «Трастом»«Синема парк» удалось пересмотреть условия кредитного соглашения с «Трастом»
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» к банку непрофильных активов «Траст», говорится в материалах суда. В иске, который подало АО «Синема парк» в январе 2021 года, компания настаивала на пересмотре условий кредитного соглашения с «Трастом» из-за влияния пандемии на бизнес киносети.
В иске речь идет о соглашении от марта 2017 года о кредитной линии почти на 2,7 млрд руб. между «Синема парком» и банком «Открытие», который прошел процедуру санации в 2017 году, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковыми требованиями. В 2018 году уже «Траст» ограничил лимит по линии до фактически выданной суммы, а в 2019 году была изменена процентная ставка по договору.
В иске «Синема парк», в частности, настаивало на увеличении срока кредитования с 2023 до 2027 г., освобождении от уплаты процентов на период полного закрытия кинотеатров, снижении процентной ставки с 7,5% до 1%, при этом с оплатой процентов в конце срока кредитования. Суд удовлетворил данные требования, пояснил источник.
Основанием для изменения является ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события. Таким событием стала пандемия коронавируса, сообщил источник, знакомый с исковыми требованиями.
Истец отмечал, что в период действия договора «Синема парк» перечислил «Трасту» 916 млн руб. процентов, но с марта 2020 г. компания перестала платить в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Деятельность кинотеатров была внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В частности, кинотеатры «Синема парк» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г. После закрытия кинотеатров компания больше не смогла получать выручку от основной деятельности и, соотвественно, обслуживать долг.
Киносеть настаивала, что в период ограничений компания продолжала нести расходы по зарплате, содержанию помещений и т.д., что привело к дисбалансу доходов и расходов и необходимости создания условий для восстановления экономического положения компании.
«Мы будем полностью обжаловать решение суда», — заявили «Ведомостям» в пресс-службе «Траста».
Представитель киносети сообщил «Ведомостям», что компания удовлетворена решением суда и отметил, что кинотеатры являются одной из самых пострадавших от коронавируса отраслей и фактически были закрыты или же ограничены в работе большую часть прошлого года.
«В этой ситуации банк "Траст" попытался фактически обанкротить киносети, списав всю новогоднюю выручку сразу после окончания правительственного моратория, отказываясь идти на предложенную Минфином и нами разумную реструктуризацию долга, потребовав немедленного погашения всей суммы долга по всем кредитам, “поставив заемщика на просрочку”, как выражаются в “Трасте”.», — сказал представитель киносети. По его словам, «в отличие от руководства "Траста" М.Задорнова и В.Соколова Арбитражный суд учёл фактор пандемии и её влияние на кинотеатральный бизнес при принятии своего решения в пользу киносетей об изменении условий кредитного договора».
Как ранее «Ведомостям» сообщал источник, знакомый с условиями кредитных договоров, изначально деньги по данной кредитной линии выдавались в 2017 году на 10 лет, но затем их сроки сократили — теперь они должны были быть выплачены к 2023 году. Он напомнил, что «другим заемщикам они пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки». «Долг авиакомпании Utair “Траст” продает с дисконтом в 75%», — подчеркнул источник. По его словам, со стороны «Траста» переговоры о реструктуризации кредитов ранее вел главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров, который в октябре 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и сейчас находится под домашним арестом.
В «Трасте» называли условия по реструктуризации кредитов, предложенные истцами, неприемлемыми и указывали на то, что «финансовые проблемы киносетей начались не в марте 2020 года». «В 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг», — говорили «Ведомостям» в пресс-службе «Траста». По данным «Траста», компании Мамута и до пандемии «допускали системные просрочки по платежам», а сам бизнесмен, лично поручившийся по кредитам, «не исполняет взятые на себя обязательства» и «пытается переложить ответственность на государственный банк».
В мае 2021 г. «Траст» подал иск в Пресненский суд Москвы о взыскании 19,2 млрд руб. долга A&NN Investment и «Синема парк» лично с Мамута. Банк сообщал, что общий долг A&NN Investment и «Синема парк» составляет 23 млрд руб. и Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. До этого банк подал к бизнесмену еще три иска на меньшие суммы.
С «Трастом» судятся и компании Мамута. В конце января три иска в арбитраж подало АО «Синема парк». Еще один иск в январе подала другая структура Мамута – A&NN Investments. Компания также настаивает на пересмотре кредитных договоров.