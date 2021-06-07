Суд поддержал киносеть Мамута в споре с «Трастом»

Как ранее «Ведомостям» сообщал источник, знакомый с условиями кредитных договоров, изначально деньги по данной кредитной линии выдавались в 2017 году на 10 лет, но затем их сроки сократили — теперь они должны были быть выплачены к 2023 году. Он напомнил, что «другим заемщикам они пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки». «Долг авиакомпании Utair “Траст” продает с дисконтом в 75%», — подчеркнул источник. По его словам, со стороны «Траста» переговоры о реструктуризации кредитов ранее вел главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров, который в октябре 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и сейчас находится под домашним арестом.