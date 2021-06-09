В Петербурге задержаны бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия «Звезда»

Два источника в правоохранительных органах подтвердили «Ведомостям», что следователи МВД расследуют уголовное дело в отношении топ-менеджеров петербургского ПАО «Звезда» по статье 160 ч.4 (растрата), в ходе которого были задержаны его бывшие гендиректоры Павел Плавник и Михаил Лобин, а также бывший заместитель Плавника Олег Григорьев. «Ведомости» направили запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.