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В Петербурге задержаны бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия «Звезда»

Уголовное дело против них может быть связано со срывами импортозамещения
Алексей Никольский
А.Гордеев и М.Стулов/Ведомости

Два источника в правоохранительных органах подтвердили «Ведомостям», что следователи МВД расследуют уголовное дело в отношении топ-менеджеров петербургского ПАО «Звезда» по статье 160 ч.4 (растрата), в ходе которого были задержаны его бывшие гендиректоры Павел Плавник и Михаил Лобин, а также бывший заместитель Плавника Олег Григорьев. «Ведомости» направили запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как ранее сообщило агентство «Интерфакс — Северо-запад», правоохранительные органы полагают, что задержанные растратили деньги ПАО «Звезда» на сумму свыше 142,3 млн рублей. По версии следствия, задержанные переводили деньги завода на расчетные счета организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в рамках фиктивных договоров под предлогом поставки товаров для нужд «Звезды».

По данным собеседника агентства, по местам проживания и работы задержанных было проведено более десяти обысков, в ходе которых изъяли автомобили Мерседес GLE400 и Tesla, более 2 млн рублей наличными, компьютерную технику, телефоны, флэш-накопители, правоустанавливающие документы на недвижимость, документы и печати различных организаций.

ПАО «Звезда» — российский разработчик и производитель высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт.

По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, уголовное дело было возбуждено вследствие проблем, которые «Звезда» испытывала в ходе реализации программ импортозамещения — из-за этого деятельность предприятия была под усиленным контролем. «Звезда» должна была заменить реакторы для силовых установок фрегатов 22350 украинского производства и импортные дизели для катеров и малых кораблей ВМФ, но работа над этими проектами сильно затянулась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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