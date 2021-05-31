Белоусов анонсировал новую волну замещения критического импорта на 1 трлн рублей
«У нас в промышленности сейчас оценки критического импорта составляют около 1 трлн руб. в год. Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», - сказал Белоусов, отметив, что сейчас зависимость не до конца устранена. Он не назвал, на какие именно группы товаров будет нацелена новая волна импортозамещения.
Весь импорт товаров в Россию в 2020 году составил $231,4 млрд. По среднему курсу доллара в прошлом году объем товаров, который планируется заместить, соответствует $13,7 млрд.
В 2014 году Минпромторг после объявления западных санкций подготовил первые планы по импортозамещению. В рамках «дорожных карт», в частности, к 2020 году планировалось сократить долю импортной электронной компонентной базы на российском рынке с 82 до 44%. В мае в 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что доля собственной радиоэлектроники на российском рынке выросла с 20 до 22,5%, а доля отечественной продукции в обрабатывающих отраслях достигла 61%
В марте 2021 г. Минпромторг также поставил целью увеличить долю российского оборудования в телекоммуникациях к 2025 г. до 44%. Кроме того, ведомство также планирует достичь доли российских комплектующих в авиапромышленности 98% в ближайшие несколько лет. В 2014 г. в новых российских самолетах почти 80% итоговой себестоимости приходилось на иностранные материалы и детали.