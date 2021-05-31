Белоусов анонсировал новую волну замещения критического импорта на 1 трлн рублей

«У нас в промышленности сейчас оценки критического импорта составляют около 1 трлн руб. в год. Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», - сказал Белоусов, отметив, что сейчас зависимость не до конца устранена. Он не назвал, на какие именно группы товаров будет нацелена новая волна импортозамещения.