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Белоусов анонсировал новую волну замещения критического импорта на 1 трлн рублей

Ведомости

Критический импорт труднозаменимых товаров в Россию оценивается в 1 трлн руб., отечественная промышленность в скором времени активизирует программу . Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов.

«У нас в промышленности сейчас оценки критического импорта составляют около 1 трлн руб. в год. Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», - сказал Белоусов, отметив, что сейчас зависимость не до конца устранена. Он не назвал, на какие именно группы товаров будет нацелена новая волна импортозамещения.

Весь импорт товаров в Россию в 2020 году составил $231,4 млрд. По среднему курсу доллара в прошлом году объем товаров, который планируется заместить, соответствует $13,7 млрд.

В 2014 году Минпромторг после объявления западных санкций подготовил первые планы по импортозамещению. В рамках «дорожных карт», в частности, к 2020 году планировалось сократить долю импортной электронной компонентной базы на российском рынке с 82 до 44%. В мае в 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что доля собственной радиоэлектроники на российском рынке выросла с 20 до 22,5%, а доля отечественной продукции в обрабатывающих отраслях достигла 61%

В марте 2021 г. Минпромторг также поставил целью увеличить долю российского оборудования в телекоммуникациях к 2025 г. до 44%. Кроме того, ведомство также планирует достичь доли российских комплектующих в авиапромышленности 98% в ближайшие несколько лет. В 2014 г. в новых российских самолетах почти 80% итоговой себестоимости приходилось на иностранные материалы и детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных