Что будет с российским перевооружением в условиях санкций

Совещание 25 мая было посвящено, как заявил на открытой части президент, задаче «всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения» и «определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружения (ГПВ-2034. – «Ведомости») до 2034 г.». По словам источника, близкого к Минобороны, эта ГПВ будет окончательно разработана в ближайшие два года и принята в конце 2023 г. на срок до 2034 г. Она сменит действующую ГПВ со сроком действия с 2018 по 2027 г.