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Что будет с российским перевооружением в условиях санкций

«Ведомости» узнали подробности совещаний по вопросам оборонной промышленности и госзаказа
Алексей Никольский
Завершаются госиспытания легкого «транспортника» Ил-112В, в 2021 г. запланирована поставка двух таких машин /РИА Новости

В Сочи 27 мая завершилась трехдневная серия закрытых совещаний по вопросам оборонной промышленности и гособоронзаказа под председательством Владимира Путина. Такие встречи традиционно проходят раз в полгода, их содержание подробно не раскрывается. «Ведомости» узнали детали.

Совещание 25 мая было посвящено, как заявил на открытой части президент, задаче «всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения» и «определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружения (ГПВ-2034. – «Ведомости») до 2034 г.». По словам источника, близкого к Минобороны, эта ГПВ будет окончательно разработана в ближайшие два года и принята в конце 2023 г. на срок до 2034 г. Она сменит действующую ГПВ со сроком действия с 2018 по 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных