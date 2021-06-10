«Роснефть» нашла новых партнеров в проект «Восток Ойл»Сумма сделки по продаже 5% в «Восток Ойле» трейдерам Vitol и Mercantile & Maritime Energy может составить от 3,5 до 6 млрд евро
«Роснефть» подписала соглашение об основных условиях сделки по продаже 5% в проекте «Восток Ойл» с консорциумом международных трейдеров, в который вошли Vitol и Mercantile & Maritime Energy, сообщила пресс-служба «Роснефти».
«Соглашение подтверждает намерение консорциума приобрести долю в проекте “Восток Ойл” и закрепляет основные условия сделки. Ее закрытие ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений», — отмечается в сообщении компании. В нем указано, что логистическим преимуществом проекта является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.
Что такое «Восток Ойл»
Проект «Роснефти» «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края.
Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т по нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и начиная с 2030 г. – в 115 млн т.
Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.
«Соглашение основано на нашем успешном многолетнем сотрудничестве с компаниями Vitol и Mercantile & Maritime. Ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл", высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков», — отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, проект представляет интерес для компаний, специализирующихся на поставках сырья, трейдинге и логистике, имеющих разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему миру и учитывающих будущую потребность поставок «зеленой» нефти.
Как отмечает «Роснефть», недостаток инвестиций в нефтяную отрасль, а также рост населения на Земле и его благосостояния приводят к увеличению спроса на энергоносители, в связи с чем повышается необходимость в реализации проектов нового типа.
Ранее член совета директоров «Роснефти», бывший министр иностранных дел Автрии Карин Кнайсль заявила «Ведомостям» об использовании передовых экологических технологий в проекте. «Углеродный след при добыче нефти на «Восток Ойл» — всего 12 кг на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра — 50 кг. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», — сказала она.
Совет директоров «Роснефти» 16 ноября 2020 г. одобрил продажу 10% в ООО «Восток ойл» компании Trafigura. Согласно отчёту «Роснефти» по МСФО, сумма сделки составила 7 млрд евро. Сделка была закрыта 30 декабря. Представитель Trafigura отмечал, что потенциал нефтедобычи открытых и перспективных месторождений проекта «Восток Ойл» сопоставим с крупнейшими нефтяными проектами Ближнего Востока.
По оценке Goldman Sachs, в целом проект может привлечь более $100 млрд инвестиций в течение 2020–2060 гг. Аналитики Bank of America в свою очередь считают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков стоимость проекта может превысить $100 млрд. Однако учитывая новые открытия газа на проекте и при учете производства СПГ, общая оценка «Восток Ойла» может возрасти до $115-120 млрд, отмечают они. Исходя из этого, 5% в проекте могут стоить 6 млрд евро.
Исходя из оценки сделки с Trafigura, 5% будут стоить не менее 3,5 млрд евро, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.
Аналитик по нефтегазовому сектору «Атона» Анна Бутко соглашается с такой оценкой. По ее мнению, для нефтетрейдеров покупка доли в проекте привлекательна с точки зрения обеспечения долгосрочных поставок высококачественной нефти, в то время как инвестиции в разведку и добычу глобальными мейджорами снижаются. «Поэтому в прессе появлялась информация, что кроме Trafigura, переговоры велись "Роснефтью" также и с Vitol, Glencore и Gunvor», — говорит она.
Для Vitol покупка доли в «Восток Ойл» также позволит диверсифицировать страновые риски, отмечает она.