Разработан проект техрегламента ЕАЭС на электронные сигареты

Проект техрегламента содержит требования к производству, маркировке и упаковке такой продукции, обращаемой на рынках стран – участниц ЕАЭС. В частности, документ устанавливает предельное содержание различного рода веществ (монооксида углерода, оксида азота, формальдегида и др.), образующихся в аэрозоле в результате потребления НСП, а также устанавливает, какие ингредиенты нельзя использовать при ее производстве. В их числе агарициновая кислота, можжевельниковое дегтярное масло, кумарин и др. Кроме того, в случае принятия документа производители должны будут указывать на упаковках, с какими конкретно устройствами нужно использовать данную продукцию. Это необходимо потому, что от вида устройства зависит объем образуемых в аэрозоле веществ, поясняет источник «Ведомостей», участвующий в разработке проекта техрегламента. Поэтому он не исключает, что в результате принятия техрегламента модернизировать производства придется не только компаниям, выпускающим НСП, но и выпускающим непосредственно устройства, подогнав их под новый документ. При этом сами устройства регулируются тремя действующими техрегламентами: «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», «Электромагнитная совместимость технических средств» и «О безопасности низковольтного оборудования».