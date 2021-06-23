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Разработан проект техрегламента ЕАЭС на электронные сигареты

В случае его принятия небольших игроков рынка может вообще не остаться
Мария Котова
Новый техрегламент поможет решить проблему с нелегальным рынком НСП /Максим Стулов / Ведомости

Министерство экономики Армении разработало проект технического регламента ЕАЭС на никотиносодержащую продукцию (НСП) – жидкости для электронных сигарет (в том числе вейпов) и табачные стики. Документ поступил в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), рассказал «Ведомостям» ее представитель, после чего был направлен в органы власти стран – участниц союза. Его копия есть у «Ведомостей». В России документ находится на рассмотрении в Минсельхозе, представитель министерства это подтвердил. Представители органов власти, отвечающих за взаимодействие с ЕЭК, других стран на запросы не ответили.

Проект техрегламента содержит требования к производству, маркировке и упаковке такой продукции, обращаемой на рынках стран – участниц ЕАЭС. В частности, документ устанавливает предельное содержание различного рода веществ (монооксида углерода, оксида азота, формальдегида и др.), образующихся в аэрозоле в результате потребления НСП, а также устанавливает, какие ингредиенты нельзя использовать при ее производстве. В их числе агарициновая кислота, можжевельниковое дегтярное масло, кумарин и др. Кроме того, в случае принятия документа производители должны будут указывать на упаковках, с какими конкретно устройствами нужно использовать данную продукцию. Это необходимо потому, что от вида устройства зависит объем образуемых в аэрозоле веществ, поясняет источник «Ведомостей», участвующий в разработке проекта техрегламента. Поэтому он не исключает, что в результате принятия техрегламента модернизировать производства придется не только компаниям, выпускающим НСП, но и выпускающим непосредственно устройства, подогнав их под новый документ. При этом сами устройства регулируются тремя действующими техрегламентами: «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», «Электромагнитная совместимость технических средств» и «О безопасности низковольтного оборудования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных