Разработан проект техрегламента ЕАЭС на электронные сигареты

Разработан проект техрегламента ЕАЭС на электронные сигаретыВ случае его принятия небольших игроков рынка может вообще не остаться
Министерство экономики Армении разработало проект технического регламента ЕАЭС на никотиносодержащую продукцию (НСП) – жидкости для электронных сигарет (в том числе вейпов) и табачные стики. Документ поступил в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), рассказал «Ведомостям» ее представитель, после чего был направлен в органы власти стран – участниц союза. Его копия есть у «Ведомостей». В России документ находится на рассмотрении в Минсельхозе, представитель министерства это подтвердил. Представители органов власти, отвечающих за взаимодействие с ЕЭК, других стран на запросы не ответили.
Проект техрегламента содержит требования к производству, маркировке и упаковке такой продукции, обращаемой на рынках стран – участниц ЕАЭС. В частности, документ устанавливает предельное содержание различного рода веществ (монооксида углерода, оксида азота, формальдегида и др.), образующихся в аэрозоле в результате потребления НСП, а также устанавливает, какие ингредиенты нельзя использовать при ее производстве. В их числе агарициновая кислота, можжевельниковое дегтярное масло, кумарин и др. Кроме того, в случае принятия документа производители должны будут указывать на упаковках, с какими конкретно устройствами нужно использовать данную продукцию. Это необходимо потому, что от вида устройства зависит объем образуемых в аэрозоле веществ, поясняет источник «Ведомостей», участвующий в разработке проекта техрегламента. Поэтому он не исключает, что в результате принятия техрегламента модернизировать производства придется не только компаниям, выпускающим НСП, но и выпускающим непосредственно устройства, подогнав их под новый документ. При этом сами устройства регулируются тремя действующими техрегламентами: «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», «Электромагнитная совместимость технических средств» и «О безопасности низковольтного оборудования».