«Яндекс.Маркет» отказался от покупки интернет-магазина KupiVIP

«Яндекс.Маркет» отказался от покупки интернет-магазина KupiVIPКомпания решила рассмотреть другие варианты выхода в fashion-сегмент
«Яндекс» решил отказаться от покупки интернет-магазина KupiVip, который специализируется на продаже одежды и обуви, сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Маркета».
«Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP», — сообщил представитель, добавив, что компания рассматривает «альтернативные выходы в сегмент fashion». По словам источника, знакомого с ходом переговоров, опцион не обязывал компанию заключать сделку. По его словам, после получения опциона началась активная стадия Due diligence, в рамках которой компания оценила KupiVIP и возможные риски, и решила, что актив ей не подходит.
«Яндекс» анонсировал сделку в мае. В ее периметр помимо интернет-магазина должны были войти пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье, говорил представитель компании.
Он подчеркивал, что «Яндекс.Маркет» «покупает в первую очередь налаженные процессы, экспертизу и инфраструктурные мощности». Сделка, по его словам, дала бы компании возможность выйти на рынок продажи одежды. «Яндекс.Маркет» в этом году уже начал развивать сегмент продажи одежды самостоятельно, но сделать это собственными силами не получалось, поэтому было принято решение о приобретении одного из игроков, который работал на этом рынке долгое время, говорил собеседник «Ведомостей». Он также добавил, что через KupiVIP компания не просто выходит на рынок одежды, а начинает заниматься продажами именно брендовых вещей.
KupiVip был интересен «Яндексу» в первую очередь за счет готовой команды и инфраструктуры, которая обеспечивала развитие fashion-сегмента, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, «Яндекс» «могла не убедить команда, что она сможет решить амбициозные задачи компании по активному выходу в fashion-сегмент». «У «Яндекса» есть план по развитию в определенный период времени, и компания могла не уложиться в него с KupiVip», — считает он. Проблема могла быть и в цене сделки, ведь у KupiVip много акционеров, которые должны были между собой договориться, но, видимо, не договорились, отметил Бурмистров.
KupiVIP мог стать первым купленным «Яндекс.Маркетом» магазином, специализирующимся на прямых продажах товаров. Хотя похожие сделки были у «Яндекса» – в 2018 г. он приобрел компанию по доставке наборов для приготовления блюд «Партия еды» (позже — «Яндекс.Шеф»). KupiVIP, созданный в 2008 г., специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб. Mamsy специализируется на продаже одежды и товаров средней ценовой категории, в основном для детей и женщин. Его выручка по итогам прошлого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 671,6 млн руб., убыток – 167,9 млн руб.
Одежда на маркетплейсах является крупнейшей категорией товаров: на нее приходится не менее 30% продаж, отмечает основатель бизнес-школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон. По данным компании Fashion Consulting Group, онлайн-продажи одежды и обуви в России в 2021 г. вырастут на 37% до 335,3 млрд руб. А к 2025 г. Fashion Consulting Group прогнозирует рост этого рынка до 1,01 трлн руб.