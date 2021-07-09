«Яндекс.Маркет» отказался от покупки интернет-магазина KupiVIP

KupiVIP мог стать первым купленным «Яндекс.Маркетом» магазином, специализирующимся на прямых продажах товаров. Хотя похожие сделки были у «Яндекса» – в 2018 г. он приобрел компанию по доставке наборов для приготовления блюд «Партия еды» (позже — «Яндекс.Шеф»). KupiVIP, созданный в 2008 г., специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб. Mamsy специализируется на продаже одежды и товаров средней ценовой категории, в основном для детей и женщин. Его выручка по итогам прошлого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 671,6 млн руб., убыток – 167,9 млн руб.