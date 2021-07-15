IPO одного из крупнейших медицинских холдингов страны принесло $500 млн

ЕМС – одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, в соответствующем рейтинге журнала Forbes за 2020 г. он занял 2-е место с выручкой 22,32 млрд руб. В состав холдинга входят семь многопрофильных медицинских, один реабилитационный и три гериатрических центра, а также родильный дом. Компания работает в премиальном сегменте. В 2020 г. средний чек без учета ОМС составлял 383 евро, в I квартале 2021 г. – 385 евро. В прошлом году клиники холдинга посетили 504 000 пациентов. Скорректированная выручка EMC в прошлом году составила 241 млн евро, чистая прибыль – 80,6 млн евро. Основные бенефициары владеющей ЕМС United Medical Group – Игорь Шилов (71,19%), а также бывший партнер Виктора Харитонина по «Фармстандарту» Егор Кульков и Роман Абрамович (20,83 и 6,94% соответственно).