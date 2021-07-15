IPO одного из крупнейших медицинских холдингов страны принесло $500 млн

IPO одного из крупнейших медицинских холдингов страны принесло $500 млнEMC пообещал инвесторам, что будет расти за счет ОМС
15 июля акционер Европейского медицинского центра (European Medical Centre, ЕМС) – кипрская United Medical Group CY начала торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Московской бирже. В ходе IPO акционеры компании предложили инвесторам 40 млн ГДР (одна расписка удостоверяет право на одну акцию). Каждую бумагу оценили в $12,5 – это нижняя граница объявленного ранее ценового диапазона (от $12,5 до $14). Рыночная капитализация компании на дату начала торгов составила приблизительно $1,125 млрд. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% (6 млн бумаг) от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения. Совокупный объем привлеченных средств составил около $500 млн (при условии, что опцион не будет реализован). Деньги инвесторов пойдут не в компанию, а ее акционерам, двое из которых полностью вышли из капитала.
ЕМС – одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, в соответствующем рейтинге журнала Forbes за 2020 г. он занял 2-е место с выручкой 22,32 млрд руб. В состав холдинга входят семь многопрофильных медицинских, один реабилитационный и три гериатрических центра, а также родильный дом. Компания работает в премиальном сегменте. В 2020 г. средний чек без учета ОМС составлял 383 евро, в I квартале 2021 г. – 385 евро. В прошлом году клиники холдинга посетили 504 000 пациентов. Скорректированная выручка EMC в прошлом году составила 241 млн евро, чистая прибыль – 80,6 млн евро. Основные бенефициары владеющей ЕМС United Medical Group – Игорь Шилов (71,19%), а также бывший партнер Виктора Харитонина по «Фармстандарту» Егор Кульков и Роман Абрамович (20,83 и 6,94% соответственно).
О планах выйти на IPO ЕМС сообщил 28 июня. Тогда в компании заявляли, что ценные бумаги предложат именно Шилов, Кульков и Абрамович. Согласно сообщению ЕМС 15 июля, в случае если опцион не будет реализован, Шилов сохранит 55,1% акций компании. Разбивка между остальными продающими акционерами не сообщается, но, по подсчетам «Интерфакса», Абрамович и Кульков продадут свои пакеты целиком или почти целиком. Таким образом, они выручат порядка $80 млн и более $230 млн соответственно, Шилов – $180 млн.