Сумма госконтрактов компании «Биотэк» Бориса Шпигеля сократилась почти вдвое

Сумма госконтрактов компании «Биотэк» Бориса Шпигеля сократилась почти вдвоеКонтрагенты могли ужесточить требования к компании из-за уголовного дела в отношении бизнесмена
Поставщик лекарств «Биотэк», входящий в одноименную группу экс-сенатора Бориса Шпигеля, по итогам первого полугодия 2021 г. опустился с 9-го на 16-е место в рейтинге 25 крупнейших фармацевтических дистрибуторов, составленном DSM Group. Из него следует, что компания сократила сумму заключенных госконтрактов на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 12,7 млрд руб. Это худший показатель «Биотэка» как минимум за последние три года (ранее он в рейтинге представлен не был). Для сравнения: в первом полугодии 2019 г. дистрибутор нарастил сумму заключенных госконтрактов на 107,1% до 18,4 млрд руб., за аналогичный период прошлого года – на 29% до 23,8 млрд руб.
ГК «Биотэк» была основана в 1991 г. Шпигелем, который в 2003–2013 гг. был сенатором от Пензенской области. Сейчас помимо одноименного дистрибутора группа включает в себя два завода по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.). На них выпускаются витамины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства и другие лекарства, а также антисептики и прочая продукция. «Биотэку» принадлежат аптечная сеть, включающая около 250 точек в Пензе, Нижнем Новгороде, Кирове, и медицинский центр «Эскулап» в Пензе. Консолидированная финансовая отчетность ГК не раскрывается. В марте этого года Шпигель, а также экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стали фигурантами уголовного дела о даче и получении взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы по обеим статьям). По версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля и его партнеров более 31 млн руб., а также автомобиль Mercedes V250D и часы Breguet.