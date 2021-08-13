Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Сумма госконтрактов компании «Биотэк» Бориса Шпигеля сократилась почти вдвое

Контрагенты могли ужесточить требования к компании из-за уголовного дела в отношении бизнесмена
Мария Котова
В марте этого года Борис Шпигель (на фото) стал фигурантом уголовного дела о даче и получении взятки
 /Валерий Мельников / РИА Новости

Поставщик лекарств «Биотэк», входящий в одноименную группу экс-сенатора Бориса Шпигеля, по итогам первого полугодия 2021 г. опустился с 9-го на 16-е место в рейтинге 25 крупнейших фармацевтических дистрибуторов, составленном DSM Group. Из него следует, что компания сократила сумму заключенных госконтрактов на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 12,7 млрд руб. Это худший показатель «Биотэка» как минимум за последние три года (ранее он в рейтинге представлен не был). Для сравнения: в первом полугодии 2019 г. дистрибутор нарастил сумму заключенных госконтрактов на 107,1% до 18,4 млрд руб., за аналогичный период прошлого года – на 29% до 23,8 млрд руб.

ГК «Биотэк» была основана в 1991 г. Шпигелем, который в 2003–2013 гг. был сенатором от Пензенской области. Сейчас помимо одноименного дистрибутора группа включает в себя два завода по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.). На них выпускаются витамины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства и другие лекарства, а также антисептики и прочая продукция. «Биотэку» принадлежат аптечная сеть, включающая около 250 точек в Пензе, Нижнем Новгороде, Кирове, и медицинский центр «Эскулап» в Пензе. Консолидированная финансовая отчетность ГК не раскрывается. В марте этого года Шпигель, а также экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стали фигурантами уголовного дела о даче и получении взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы по обеим статьям). По версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля и его партнеров более 31 млн руб., а также автомобиль Mercedes V250D и часы Breguet.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных