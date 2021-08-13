Сумма госконтрактов компании «Биотэк» Бориса Шпигеля сократилась почти вдвое

ГК «Биотэк» была основана в 1991 г. Шпигелем, который в 2003–2013 гг. был сенатором от Пензенской области. Сейчас помимо одноименного дистрибутора группа включает в себя два завода по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.). На них выпускаются витамины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства и другие лекарства, а также антисептики и прочая продукция. «Биотэку» принадлежат аптечная сеть, включающая около 250 точек в Пензе, Нижнем Новгороде, Кирове, и медицинский центр «Эскулап» в Пензе. Консолидированная финансовая отчетность ГК не раскрывается. В марте этого года Шпигель, а также экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стали фигурантами уголовного дела о даче и получении взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы по обеим статьям). По версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля и его партнеров более 31 млн руб., а также автомобиль Mercedes V250D и часы Breguet.