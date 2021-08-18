Саид Гуцериев заработал на крипте $150 млн

В 2019 г. этот стартап стал инфраструктурной компанией для первой легальной криптобиржи в СНГ – Currency.com, юридические лица которой зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Гибралтаре. Инвестиции Гуцериева и Прокопени на момент запуска проекта составили $10 млн на двоих. На этой бирже торгуются токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Их котировку и обеспечивает Capital.com. Возможность страховать риски за счет инвестиций криптовалюты в токены, привязанные к стоимости реальных активов, и привлекает инвесторов к бирже Currency.com.