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Саид Гуцериев заработал на крипте $150 млн

Инвестиции в биржи намного эффективнее майнинга криптовалют
Галина Казакулова Александр Соколов
Криптобиржа представляет собой большой миксер, где и чистая, и грязная криптовалюта смешивается в процессе обмена /Андрей Гордеев / Ведомости

Член совета директоров группы «Сафмар» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена.

Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.

Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн, подсчитали «Ведомости».

Более $20 млн на три проекта

Первым большим проектом инвестора был трейдинговый стартап на основе искусственного интеллекта Capital.com (юрлица зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Кипре). Гуцериев вложился в него в 2017 г. вместе с Прокопеней. Они инвестировали в проект $25 млн (по $12,5 млн каждый), еще около $1,5 млн потратили на покупку домена, писал РБК.

В 2019 г. этот стартап стал инфраструктурной компанией для первой легальной криптобиржи в СНГ – Currency.com, юридические лица которой зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Гибралтаре. Инвестиции Гуцериева и Прокопени на момент запуска проекта составили $10 млн на двоих. На этой бирже торгуются токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Их котировку и обеспечивает Capital.com. Возможность страховать риски за счет инвестиций криптовалюты в токены, привязанные к стоимости реальных активов, и привлекает инвесторов к бирже Currency.com.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных