Саид Гуцериев заработал на крипте $150 млн

Саид Гуцериев заработал на крипте $150 млнИнвестиции в биржи намного эффективнее майнинга криптовалют
Член совета директоров группы «Сафмар» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена.
Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.
Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн, подсчитали «Ведомости».
Более $20 млн на три проекта
Первым большим проектом инвестора был трейдинговый стартап на основе искусственного интеллекта Capital.com (юрлица зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Кипре). Гуцериев вложился в него в 2017 г. вместе с Прокопеней. Они инвестировали в проект $25 млн (по $12,5 млн каждый), еще около $1,5 млн потратили на покупку домена, писал РБК.
В 2019 г. этот стартап стал инфраструктурной компанией для первой легальной криптобиржи в СНГ – Currency.com, юридические лица которой зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Гибралтаре. Инвестиции Гуцериева и Прокопени на момент запуска проекта составили $10 млн на двоих. На этой бирже торгуются токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Их котировку и обеспечивает Capital.com. Возможность страховать риски за счет инвестиций криптовалюты в токены, привязанные к стоимости реальных активов, и привлекает инвесторов к бирже Currency.com.