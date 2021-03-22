Входящие в «Сафмар» Гуцериева НПЗ вложат 101 млрд рублей в переработку

Суммарные инвестиции по соглашению с Орским НПЗ согласованы в объеме 50,25 млрд руб. Соглашение предусматривает строительство новых объектов глубокой нефтепереработки: УЗК мощностью 1,2 млн тонн в год и установки депарафинизации бензинов мощностью 600 тыс. тонн в год. В документ также включен проект реконструкции комплекса гидрокрекинга и установки изомеризации бензинов, что позволит повысить их производительность не менее, чем на 15%.