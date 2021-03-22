Входящие в «Сафмар» Гуцериева НПЗ вложат 101 млрд рублей в переработку
Входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева Афипский и Орский НПЗ подписали с Минэнерго РФ инвестиционные соглашения о создании новых мощностей по глубокой переработке нефти с инвестициями в 100,65 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Сафмаре».
«В начале марта предприятия группы подписали с Минэнерго РФ первые в стране инвестиционные соглашения о создании новых мощностей по глубокой переработке сырья в отношении Афипского и Орского нефтеперерабатывающих заводов», — отметили в компании.
Соглашение, подписанное Афипским НПЗ, предусматривает суммарный объем инвестиций 50,4 млрд руб. Речь идет о строительстве на заводе установки замедленного коксования (УЗК) с гидроочисткой мощностью 1,6 млн тонн год. Кроме того, соглашение фиксирует поддержку проекта по реконструкции комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн тонн в год.
Суммарные инвестиции по соглашению с Орским НПЗ согласованы в объеме 50,25 млрд руб. Соглашение предусматривает строительство новых объектов глубокой нефтепереработки: УЗК мощностью 1,2 млн тонн в год и установки депарафинизации бензинов мощностью 600 тыс. тонн в год. В документ также включен проект реконструкции комплекса гидрокрекинга и установки изомеризации бензинов, что позволит повысить их производительность не менее, чем на 15%.
Как пояснил, генеральный директор компании «Фортеинвест» (управляет нефтеперерабатывающими активами группы «Сафмар») Саид Гуцериев, стратегия развития НПЗ «Сафмар» нацелена на увеличение доли вторичных процессов переработки.
«Сегодня мировая конъюнктура рынка такова, что только НПЗ с высокой глубиной переработки могут быть конкурентноспособными. Планируемый нами портфель инвестиций по каждому из предприятий соответствует предложенным регулятором критериям проектов, которые государство готово поддерживать в формате увеличенного возвратного акциза», — отметил он.
В конце 2020 г. президент РФ Владимир Путин подписан закон о предоставлении стимулов для компаний и НПЗ, которые заключат инвестиционные соглашения с Минэнерго РФ. Компании, которые вложат к 2026 г. более 50 млрд руб. в строительство установок глубокой переработки нефти, смогут получить повышающий инвестиционный коэффициент 1,3 к обратному акцизу на нефть.
По подсчетам правительства, этот механизм привлечет около 1 трлн руб. в строительство порядка 30 установок глубокой переработки нефти в следующие несколько лет. Последний срок заключения инвестиционных соглашений – 1 октября 2021 года.