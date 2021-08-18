Для защиты от амурских паводков опять хотят строить четыре ГЭС

Для защиты от амурских паводков опять хотят строить четыре ГЭСНо для мегапроекта придется найти финансирование за пределами энергорынка
Правительство в очередной раз возвращают к вопросу строительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке, следует из опубликованных 17 августа поручений президента России Владимира Путина правительству. Поручение дано по итогам совещания 6 августа о ситуации с паводками и пожарами.
Президент поручил проработать вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне Амура, в том числе на реках Ниман и Селемджа. Это должно поддержать развитие энергосистемы Дальнего Востока и снизить риск наводнений. Ведомства должны представить доклады президенту до 1 октября.
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