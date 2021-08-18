Для защиты от амурских паводков опять хотят строить четыре ГЭС

Президент поручил проработать вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне Амура, в том числе на реках Ниман и Селемджа. Это должно поддержать развитие энергосистемы Дальнего Востока и снизить риск наводнений. Ведомства должны представить доклады президенту до 1 октября.