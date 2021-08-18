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Для защиты от амурских паводков опять хотят строить четыре ГЭС

Но для мегапроекта придется найти финансирование за пределами энергорынка
Василий Милькин Анна Подлинова
Сооружение противопаводковых ГЭС на Амуре обсуждается уже несколько десятилетий /ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ / ТАСС

Правительство в очередной раз возвращают к вопросу строительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке, следует из опубликованных 17 августа поручений президента России Владимира Путина правительству. Поручение дано по итогам совещания 6 августа о ситуации с паводками и пожарами.

Президент поручил проработать вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне Амура, в том числе на реках Ниман и Селемджа. Это должно поддержать развитие энергосистемы Дальнего Востока и снизить риск наводнений. Ведомства должны представить доклады президенту до 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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