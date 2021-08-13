Наводнения в нескольких регионах Дальнего Востока признаны ЧС федерального уровня
Паводки в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях признаны чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Ущерб от ЧС в указанных субъектах уже превысил 13 млрд руб., сообщает пресс-служба МЧС России.
Обстановка в данных регионах обсуждалась на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Комиссия также рассмотрела ситуацию в Крыму, где в июне-июле из-за обильных садков резко поднялся уровень воды в реках. Паводок в Крыму также признан чрезвычайной ситуацией федерального характера.
«В результате подтопленными оказались 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов, 74 социально значимых объекта. Были повреждены 30 мостов и участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км», — отметили в МЧС.
Ведомство уточняет, что в Крым оперативно направлены аэромобильные группировки Ногинского, Тульского и Донского спасательных центров ведомства. Совместными усилиями и слаженными действиями удалось минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей ускорить выплаты гражданам, пострадавшим от паводков в конце июля. Сообщалось, что паводки были зафиксированы на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь и Завитая.