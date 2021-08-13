Наводнения в нескольких регионах Дальнего Востока признаны ЧС федерального уровня

Обстановка в данных регионах обсуждалась на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Комиссия также рассмотрела ситуацию в Крыму, где в июне-июле из-за обильных садков резко поднялся уровень воды в реках. Паводок в Крыму также признан чрезвычайной ситуацией федерального характера.