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Наводнения в нескольких регионах Дальнего Востока признаны ЧС федерального уровня

Ведомости

Паводки в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях признаны чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Ущерб от ЧС в указанных субъектах уже превысил 13 млрд руб., сообщает пресс-служба МЧС России.

Обстановка в данных регионах обсуждалась на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Комиссия также рассмотрела ситуацию в Крыму, где в июне-июле из-за обильных садков резко поднялся уровень воды в реках. Паводок в Крыму также признан чрезвычайной ситуацией федерального характера.

«В результате подтопленными оказались 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов, 74 социально значимых объекта. Были повреждены 30 мостов и участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км», — отметили в МЧС.

Ведомство уточняет, что в Крым оперативно направлены аэромобильные группировки Ногинского, Тульского и Донского спасательных центров ведомства. Совместными усилиями и слаженными действиями удалось минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей ускорить выплаты гражданам, пострадавшим от паводков в конце июля. Сообщалось, что паводки были зафиксированы на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь и Завитая.

Ранее по теме: Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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