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Акционеры Tesla предупредили об экологических рисках покупки никеля у «Норникеля»

Но отказ Tesla от продукции «Норникеля» не будет критичным для российской компании, говорят эксперты
Василий Милькин
Из-за крупного ущерба экологии покупка металлов у «Норникеля» несет риски для производителя электромобилей Tesla, считают инвесторы американской компании /Кирилл Кухмарь / ТАСС

Из-за крупного ущерба экологии покупка металлов у «Норникеля» несет риски для производителя электромобилей Tesla, считают инвесторы американской компании. Об этом говорится в материалах к собранию акционеров, опубликованных на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В разделе предложений инвесторов говорится, что некие «активисты коренных народов России» призвали Tesla не использовать продукцию «Норникеля», пока компания не устранит «разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива» (вероятно, имеется в виду разлив дизельного топлива в Красноярском крае в мае 2020 г., когда в почву попало более 20 000 т нефтепродуктов у ТЭЦ-3 Норильска. – «Ведомости»). При этом в тех же материалах Tesla поясняет, что компания «никогда не заключала никаких соглашений с «Норильским никелем». В Tesla на момент сдачи материала не ответили на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных