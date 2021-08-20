Акционеры Tesla предупредили об экологических рисках покупки никеля у «Норникеля»

В разделе предложений инвесторов говорится, что некие «активисты коренных народов России» призвали Tesla не использовать продукцию «Норникеля», пока компания не устранит «разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива» (вероятно, имеется в виду разлив дизельного топлива в Красноярском крае в мае 2020 г., когда в почву попало более 20 000 т нефтепродуктов у ТЭЦ-3 Норильска. – «Ведомости»). При этом в тех же материалах Tesla поясняет, что компания «никогда не заключала никаких соглашений с «Норильским никелем». В Tesla на момент сдачи материала не ответили на запрос.